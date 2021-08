Rødovre Floorball Club



Formand:

Lone Henriksen

Kontakt:

Tlf.: 28 78 13 27

rodovrefc@gmail.com

Hjemmeside: www.rodovrefc.dk

Svært at være klub uden klubhus

Rødovre Floorball Club (RFC) tænker innovativt og er en klub i udvikling, men de mangler banetid for at kunne gennemføre alle idéerne. Og så savner de enormt meget et klubhus.

Der satses på motionshold.Der satses på ungdommen, så man kan forme sin egen fremtid som klub. Der satses på eliten. Der skal satses på piger.

Rødovre Floorball Club har visioner og ambitioner, men det er en kamp at nå sine målsætninger, men det er de også friske på hos RFC.

Eliten spiller oftest deres kampe i Rødovre Stadion-

hal, som er mere tilskuervenligt end Rødovrehallen, men det er primært den store og umoderne kolods på Rødovre Parkvej, der danner rammen om trænings- og kampedage for klubbens hold. Men Rødovrehallen er

både umoderne og ucharmerende, så det er svært at skabe sociale relationer for klubbens medlemmer, fordi langt størstedelen af ungdomsspillerne foretrækker at klæde om og gå i bad der hjemme.

“Sådan er udviklingen blandt børn og unge, men det er også utiltalende omklædningsrum i Rødovrehallen,” siger Oliver Have, der er i klubbens PR-udvalg og er målmand på

eliteholdet, selvom han kun er 19 år.

Klubhuset er et samlingspunkt

Ungdomsformand er Gitte Have og du har sikkert allerede gættet, at Oliver og Gitte er i familie. Gitte er Olivers mor. Hun supplerer Oliver:

“Vi mangler helt sikkert et klubhus. Det giver sammenhold, fordi et klubhus kan samle holdene på tværs, så et hold ikke bliver en klub i klubben. Man mødes i klubhuset, det giver mulighed for at holde et møde for forældrene, som også har et sted at hygge sig, mens børnene er til træning eller har et sted at vente. Vi har brug for at skabe socialt samvær som klub og med et klubhus vil det helt sikkert komme i højsædet,” siger Søren Madsen, der er ansvarlig for motionsafdelingen.

I klubhuset mødes eliten og bredden

Det er også måden, hvor ungdommen kan møde deres idoler på eliteholdet, der spiller i landets bedste række.

“Vores elitespillere er jo en del af klubben og de skal kunne møde vores ungdomsspillere i et afslappet miljø, det giver en positiv synergi til hele klubben. Det er vigtigt, de unge kan møde stjernerne,” siger Gitte Have og fortsætter:

“Man kan mærke på vores trænere, at de er intereseret i klubben på tværs af holdene, hvilket vil være med til at skabe en stærk social profil,” siger hun.

Pigerne er sociale

RFC har et damehold på eliteniveau, men klubben har ingen pigehold i ungdomsafdelingen.

“Vi mener, det er et krav i fremtidens RFC, at vi satser på piger,” siger Gitte Have. Hun fortsætter:

“Vi er en af få floorball-

klubber, der ikke har pigehold. Vi hører fra eksperter, at det sociale er meget vigtigt, når man har pigehold og det kan vi ikke tilbyde dem, når vi ikke har et klubhus.”

“Det undrer os, vi ikke har et klubhus endnu, for lovgivningen siger, at en forening har krav på at få klublokaler stillet til rådighed, hvor man kan sætte sit eget præg,” siger hun.