Mænd stak af efter ulykke

Politiet efterlyser vidner til ulykke, hvor to mænd stak af efter påkørsel af kvinde. Foto: Arkiv

Politi To muskuløse mænd med tatoveringer i ansigtet stak af fra ulykke nytårsaften, hvor en 70-årig efterfølgende sad fastklemt i en bil. Politi hører gerne fra vidner.

Af Christian Valsted

Det er ikke lykkedes politiet at finde to mænd, der nytårsaften ved 17.50-tiden var impliceret i en voldsom trafikulykke i krydset Tårnvej og Slotsherrensvej, hvor en 70-årig kvinde fra Københvan blev påkørt og efterfølgende sad fastklemt i bilen.

De to mænd, der begge har karakteristiske kendetegn i form af ansigtstatoveringer, kom, ifølge vidner, kørende ind i krydset over for rødt lys og med høj hastigheden. I krydset kører de ind i siden på en bil, hvor den 70-årige bilist bliver fastklemt og efterfølgende blev kørt til Rigshospitalets Traumecenter.

De to mænd tog, efter ulykken, flugten til fods og politiet vil meget gerne høre fra vidner, der har set de to mænd løbe fra stedet.

De kørte i en stjålet Peugeot 207, som politiet har haft til tekniske undersøgelser på politi-

gården i Albertslund. De beskrives som etnisk danske mænd i alderen 25 år. De er begge muskuløse, iført mørke jakker, brune bukser og de havde army cut (kort i siderne, lidt længere på toppen). Politiet oplyser samtidig, at de begge havde tatoveringer i ansigtet.

Det har ikke være muligt at få oplysninger om kvindens tilstand.