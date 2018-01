Der er en ny konge i byen

Syltetøj, sukker eller marscapone flødeost med pistage-is og friske bær. Det eneste du skal gøre for at få en god dag i Rødovre Centrum er at vælge, hvilken slags pandekage du skal bestille i den nye café Kong Pandekage.

KONG PANDEKAGE: Du kan få masser af friskbrygget kaffe og en hel Verden af forskellige pandekager fra på søndag, når Kong Pandekage åbner i Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen Foto: Brian Poulsen

Af André Bentsen

På en måde får du serveret hele verdenen på et fad, når du besøger Kong Pandekage, centerets nyeste café.

For foden af trappen til Fitness World vil den nye café sende sultne træningsivrige gæster til bords ved væggene med de store landkort fra hele verdenen. Heldigvis kan de gøre det med god samvittighed, hvis de altså vælger rigtigt.

Den nye pandekagecafé har nemlig mere end de klassiske søde pandekager på menukortet, og hører du til den nye bølge af veganere, kan du også vælge en masse forskelligt at forsøde den gode samvittighed med.

”Alt, hvad vi kan få økologisk er selvfølgelig økologisk, og vi har brugt lang tid og fået professionel hjælp med at udvikle de helt rigtige opskrifter både til de søde pandekager, madpandekagerne og de veganske pandekager,” siger butiksindehaveren, Jeannette Mina.

”Alt bliver lavet fra bunden. Selv juicen og isen. Alt skal være friskt og lækkert, når man kommer ind og kaster sig over alle menneskers livret,” griner Jeannette Mina.

Gammel drøm

Hun har boet i Jylland de sidste 15 år, men da Rødovre Centrum ringede og tilbød hende en café, så hun med det samme chancen for at udleve den gamle drøm at åbne en pandekagerestaurant.

”Det er jo alles drøm. Jeg har elsket pandekager siden jeg var helt lille, men den måde vi gør det på her, så er der både noget sødt for dem, der skal ned i Atlas Biograferne, og noget sundt for dem, der lige har været oppe og træne. Pandekager er jo ikke bare pandekager. Man kan variere i det uendelige,” siger hun og slår armene op mod de store landkort, hvor man kan læse sjove fakta fra alverdens lande.

”Jeg er så glad for, at vi kan åbne her i dette hjørne af centeret, som jeg kun har hørt en masse gode ting om. Rødovre Centrum er et flot og stort center med en masse besøgende, og jeg glæder mig til at lære folk fra Rødovre bedre at kende,” siger Jeannette Mina.

Kong Pandekage åbner søndag klokken 10, og har åbent samtidig med centerets øvrige butikker.