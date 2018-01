Aflyser udsolgt koncert i Viften

Kim Larsen har fået konstateret kræft og har derfor aflyst den planlagte koncert i Viften den 20. januar. Foto: Arkiv

musik Kim Larsen har fået konstateret kræft og har derfor aflyst den planlagte koncert i Viften den 20. januar.

Af Christian Valsted

Der bliver ingen musikalskfest med nationalskjalden Kim Larsen i Viften lørdag den 20. januar. Kim Larsen fik i december konstateret kræft i prostata. Han er allerede i behandlinger og har derfor ikke kræfter til vinterkoncerterne, oplyser Kim Larsen & Kjukken på bandets hjemmeside.

”Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen. Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer,” udtaler han på bandets hjemmeside.

Billetter til vinterturnéen refunderes hvor de er købt. Er de købt på nettet, vil pengene typisk blive refunderet automatisk. Ved spørgsmål vedr. billetter henviser vi til det lokale koncertsted.