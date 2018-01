Hvem vælger du til at passe på din alderdom VALG TIL SENIORRÅDET: Ruth Mørch genopstiller ikke som formand for SeniorRådet, men til gengæld er der 22 andre kandidater, der rigtig gerne vil have din stemme. Den kan du afgive via brev til Rødovre Kommune i de kommende uger. Her ses nogle af medlemmerne pakke stemmesedlerne ned inden de bliver sendt ud til de knap 10.000 seniorer i Rødovre, der kan stemme frem til den 6. februar. Vær dog opmærksom på, at PostNord sandsynligvis skal bruge et stykke tid på, at de brev når frem til kommunen og kan blive talt med som en gyldig stemme. Foto: Brian Poulsen

Valg Dette er ikke en historie om private hjemmehjælpsfirmaer, der går konkurs i tide og utide, men i stedet en rettidig opfordring til at stemme til SeniorRådsvalget inden den 6. februar. Det var der sidste gang kun fire ud af 10 seniorer, der gjorde, og det er synd, for SeniorRådet påvirker hele din hverdag.

Af André Bentsen

Solveig F. Petersen

Daisy Filipsen

Tove W. Bahne

Hanne Jørgensen

Birgit Lindahl

Klaus Hejl

Vagn Kjærgaard

Ole Højstrøm

Ingelise Geller

Yvonne Jørgensen

Anne Christiansen

Preben Riel

Paul Pihl

Marianne Christensen

Erik Haldbæk

Jan Hylleborg

Ulla Spangtoft

Jann Larsen

Merete Matz

Birte Madsen

Jan Bothmann

Hanne Dalsgaard