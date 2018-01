Frygter parallelsamfund og ghettotilstande

Dansk Folkeparti er bekymret for, at den demografiske udvikling kan føre til ghettolignende tilstande i området omkring butikstorvet her på Fortvej, hvor der for få år siden var et skyderi, som billedet her er fra.

Tendensen med et højere antal indvandrere også i Rødovre har været åbenbar i flere år. Mens landets borgmestre i sidste uge advarede imod en skæv fordeling og risiko for parallelsamfund især på Vestegnen, mener Socialdemokratiets formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen, at man allerede her i Rødovre har været opmærksom på den udvikling, da med helt nye tal nu slår fast, at antallet af indvandrere og efterkommere i Rødovre i løbet af de sidste 10 år er vokset fra 10,8 procent til 14,9 procent.

“Jeg frygter sådan set ikke udviklingen, men mener samtidig, vi bør udvise rettidig omhu. Det har vi blandt andet gjort i budget 2018, hvor der er afsat midler til en gadeplansmedarbejder under temaet ‘ansvaret tilbage til forældrene’. Her er det planen at dæmme op for de helt unge, som udviser lidt for stor interesse for diverse kriminelle unge, som af og til tager ophold i Rødovre. Vi vil hjælpe de forældre, som ikke tager deres forældreansvar tilstrækkeligt på sig, til at tage opdragelsen af deres børn alvorligt,” siger Annie Arnoldsen Petersen og tilføjer:

“At børn suser rundt på gaderne sent om aftenen, er ikke samfundets skyld. Det er forældrenes. Men det er selvfølgelig samfundets opgave at give en hjælpende hånd, hvor det skønnes nødvendigt.”

Risiko for ghetto

I Dansk Folkeparti frygter man, at de nye tal kun er starten på en udvikling, der pludselig kan gå endnu hurtigere og føre en masse udfordringer med sig.

“Vi har ved flere lejligheder påpeget risikoen for ghettodannelser og parallelsamfund ved blandt andet Fortvej og I Valhøjkvarteret. Det har vi gjort i forbindelse med diskussionerne om en Anti-radikaliserings politik og ved modtagelsen, af ganske vidst et lille antal flygtninge og migranter, hvor DF var det eneste parti i kommunalbestyrelsen der var modstander,” siger Niels Spittau.

Han er nervøs for, at udviklingen i Sverige kan presse Rødovre endnu mere.

“Vores signaler har været, at vi skulle have nogle facts om befolknings sammensætningen og specielt familiesammenføringer og tilflyttere fra andre dele af landet, hvor man benytter sig af treårs reglen for fri bevægelighed, for at kunne agere,” siger han og forklarer:

“Tallene er en bekræftelse på DFs bekymringer. Vi forventer faktisk, at tallet stiger for logikken tilsiger, at Danmark, herunder Vestegnen, kan forvente flere tilflyttere fra Sverige efter 2018; med udgangspunkt i samme treårsregel som en følge af den massive flygtningestrøm i 2015.”

Skulle det ske er Socialdemokratiet selvfølgelig klar til at give situationen den opmærksomhed den kræver, mener Annie Arnoldsen Petersen.

Nye skoledistrikter

Blandt andet ved at ændre på skoledistrikterne og ad den vej forebygge parallelsamfund og ghettolignende tilstande.

“Det har vi tidligere gjort, og det vil vi gøre igen, hvis der igen opstår behov for at ryste posen lidt. Alle børn i Rødovre skal have mulighed for at spejle sig i kommunens alsidige sammensætning af beboere,” understreger Annie Arnoldsen Petersen.

Der er grund til bekymring, mener Dansk Folkeparti.

“For omkostningerne til flygtninge og migranter, tages som altid fra befolkningens velfærd, uanset hvilke finurlige bortforklaringer de øvrige partier fremkommer med,” siger Niels Spittau.