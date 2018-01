Landets tredjebedste matematikere

Fra venstre er det de unge matematikpirater Mathilde, Benjamin, Clara og Emilie, der viser deres animationsfilm om retvinklede trekanter frem.

Matematik Hvad har pirater og Pythagoras at gøre med animationfilm og Danmarksmesterskaber. Det ved Mathilde, Benjamin, Clara og Emilie fra 9. XY på Hendriksholm Skole bedre end de fleste. Deres film om sammenhængen mellem sidelængderne i en retvinklet trekant er nemlig landets tredjebedste matematiske påfund. (Se filmen i artiklen)

Af André Bentsen

Den pythagoræiske læresætning viser sammenhængen mellem sidelængderne i en retvinklet trekant: Summen af kvadraterne på de to korte sider a og b er lig med kvadratet på den længste side c.

Der står to pirater på et skib og diskuterer, hvor meget stof, der skal bruges til at lave et trekantet flag. Det lyder måske som starten på en vittighed, men selvom animationsfilmen om de regnestærke pirater er lavet med en masse humor, skjuler den et ældgammelt seriøst budskab. a2 + b2 = c2.

Pythagoras’ 2500 år gamle læresætning har med hjælp fra de programmeringslystne elever fået nyt liv på nettet.

Annonce

”Det startede med at hele skolen på Matematikkens Dag fik en udfordring. Denne gang skulle man lave en animation af et matematisk begreb eller en formel, som så blev sendt videre til Matematikforeningen, der kører en landsdækkende konkurrence,” forklarer Mathilde, der sammen med vennerne ikke var i tvivl om, at det var den retvinklede trekant, de ville kaste sig over.

”Vi valgte Pythagoras’ sætning, fordi vi lige havde haft en opgave om det. Så i stedet for at lave det samme igen, prøvede vi at gøre det lidt sjovt ved at lave en film om pirater. Vi så et lille flag ude på spidsen af skibet for os, og lavede så en sætning om, hvordan man beregner vinkler og længder,” fortæller Clara.

”Vi vandt på årgangen, så vandt vi på skolen og så blev vi nummer tre i hele landet. Det havde vi ikke forventet og er ret stolte over,” tilføjer Benjamin.

”Vi har fået at vide så mange gange, at den der sætning, skal man bare kunne huske ligegyldigt hvad. Der er nok bare nogle ting, man tror, hænger fast automatisk. Det hjælper når man skal lave en video og man kan se den, så gør man noget ekstra ud af det. Det bliver sjovt at se tilbage på om nogle år, fordi den ligger på nettet,” bliver eleverne enige om og viser stolt deres lille film frem.”

Elevernes lærer, Nina Blaabjerg Nielsen er stolt over deres formidlingsevner.

”Matematikforeningen har eksperter, der vurderer de bedste indslag sammen med folk fra ministeriet, så når de vælger animationen fra Rødovre, fordi godt kan lide humoren i den, og fordi der var fokus på formidlingen i den, så bliver man glad,” siger hun.

Tyvstart på nyt fag

I år kommer det nye fag IT og innovation til at præge skoleskemaet i Rødovre, og Nina Blaabjerg Nielsen er sikker på, at det kommer til at gå godt.

”Bare se Matematikkens Dag. Vi gør noget på skolen alle sammen i fællesskab. Vi havde fokus på det i tre dage, og så bliver matematik til noget positivt. Det var vigtigt for os at få implementeret programmeringselementet, så både lærere og elever var på forkant med det. Vi har lavet noget med menneskerobotter også, så alle kan se, at vi gør en masse i forvejen, der måske ikke lige handler om IT,” siger hun og tilføjer:

”Der er nogle andre elever end normalt, der rykker, når vi gør tingene anderledes. Vi er langt fremme på IT-delen, men de lærere der måske ikke føler sig trygge ved det, får et godt skub med sådanne projekter. Nogle elever blomstrer også, fordi de ikke rigtig opdager, at det er matematik, de laver.”

Matematikkens Dag

Netop programmering og koder var årets tema for skolerne på Matematikkens Dag. Dagen var for nogle skoler kulminationen på en uges aktiviteter med arbejder i klassen eller ude, og på Hendriksholm Skole altså tre dage med intensivt matematikarbejde på sjove nye måder.

Inspiration til de mange timers arbejde med temaet hentede lærere og elever i Danmarks Matematiklærerforenings idébog ’Programmering og koder’. Det er Danmarks Matematiklærerforenings 13 kredse og foreningens forlag, Forlaget MATEMATIK, som har iværksat temaet. Ved temaugens startkonference blev alle beriget af mødet med professor Henrik Kragh Sørensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, der gav et historisk, filosofisk og matematisk vue over den algoritmiske tænknings rolle i den almene dannelse. Her gav Janus Sandsgaard, fagchef for digitalisering i Dansk Erhverv samtidig udtryk for, at alle skal dyppe tæerne i det digitale vand i folkeskolen.

”Nogen vil så senere springe ud på det dybe vand og svømme digital butterfly. Det handler om at opbygge kompetencer til en digital fremtid,” sagde han.