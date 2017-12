Skovby skød Rødovre op i top 6

Den 17-årige Frederik Kaels med gitter, Bergholt med nummer 13 og yderst til højre Frederik Skovby med nummer 89 havde alle hovedroller på Fyn i lørdag aften. Foto: Ian Nielsen

ishockey Den 23-årige rødovredreng Frederik Skovby scorede det kampafgørende mål 2½ minut før tid, så tyrene kunne tage fra Fyn med en 2-3 sejr. Dermed kan Mighty Bulls holde nytår i top 6.

Af Peter Fugl Jensen

Det var kun blevet til fire point hidtil i sæsonen, men i nytårskampen på Fyn blev Skovby noteret for en assist og det kampafgørende mål, da Rødovre – lidt overraskende – vandt ude mod Odense.

Men hvorfor overraskende?

Fordi Rødovre har spillet to kampe, blandt andet en hård kamp i aftes mod Rungsted, siden juleaften, mens Odense har restitueret og forberedt sig til nytårskampen.

Fordi Odense har haft en stærk formkurve og haft et højt bundniveau gennem en længere periode.

Fordi Rødovre er hårdt ramt af skader.

Fordi Rødovre faktisk har haft det svært både i kampen mod Aalborg i onsdags og i går aftes mod Rungsted. Var kræfterne brugt op?

Fordi Rødovre i 1. periode var ramt udvisninger og brokkede sig til to vigtige udvisninger, så der ikke engang var til tre kæder.

Fordi Patrick Flügge blev kørt på Odense Universitet Hospital.

Da de to hold skøjtede ud til den første pause, var det svært at være optimist på vegne af tyrene, men al tvivl blev sat til skamme.

Nå, men nu til kampen og ikke mindst matchvinder Frederik Skovby.

”Det var fedt, at se pucken går i mål til sidst. Russeren (Andrey Christyakov, red.) arbejdede godt nede i hjørnet, jeg kaldte på den og first timede pucken op i hjørnet. Den sad faktisk meget godt,” siger Skovby, efter flere kåde holdkammerater råbte i baggrunden, at pucken sad helt oppe i hjørnet.

Skovby er blevet hevet op fra RSIK i denne sæson og det er blevet til en del tid i 4. kæden.

”Det er klart, jeg har nydt godt af de mange skader, så jeg får mere spilletid. Derfor er det også fedt at være kampafgørende, men det vigtigste er, at vi vinder. I øvrigt kom Odense ikke frem til nogen farlige chancer i de to sidste minutter,” siger han og røber, der er nytårsstemning i bussen.

”Vi har fået par øl, så sejrene i de to sidste dage bliver fejret. Nu skal vi lige hente Flügge på hospitalet, så skal vi hjem. Vi har hørt, han har fået en lille hjernerystelse.”

Du fik også en assist. Kan du beskrive den?

”Jeg fik pucken fra Schultz, kører ind over blå og så hører jeg Connor kalde på pucken, så jeg lægger den tilbage og så klapper Conner bare til den faktisk ret højt i zonen, men den gik ind,” beskriver Frederik Skovby målet til 2-2.

Moralsk sindssygt godt

Kaptajn Morten Andreasen glædede sig også over sejren, som bringer Rødovre op i top 6.

”Jeg var ikke stålsikker i min tro på, at vi kunne vinde i dag, men vi har haft godt fat i Odense tidligere i sæsonen, så jo, jeg havde regnet med en sejr.”

”Okay, men bagud 0-1 efter 1. periode, Odense havde friske ben, I er hårdt ramt af udvisninger og kan ikke stille tre fulde kæder. Havde du samme tro der?”

”Vi hang ikke efter i 1. periode, vi var heller ikke udspillet. Det var en lige periode. Men vi dummede os ved at snakke for meget med dommerne og ja, vi fik annulleret et mål til 1-1, men Astrup sparkede faktisk pucken i mål, så kendelsen var korrekt.”

”Vi gik ned på fem backer som rullede og så havde vi tre angrebskæder inklusiv Kaels, som gjorde det godt. Han har fået nogle skift i hver kamp og i dag fik han meget spilletid og fulgte rigtig godt med. Da vi kom bagud 2-0, så var vi aldrig helt nede og vi kom jo også flot tilbage,” siger Andreasen og fortsætter om det flotte comeback.

”Det giver jo sindssyg god moral og tro på det til senere i sæsonen. De to kampe i går og i dag giver os et rigtig godt udgangspunkt til resten af sæsonen.”

Connor scorede to mål og Skovby er kampafgørende med to point, men er der andre, som man kan fremhæve, der ikke lige kan ses i ’live-statistikken’ hos Metalligaen?

”Jeg vil ikke fremhæve nogen, for vi alle spiller fantastisk i dag. Det er hele holdet, som vinder den her kamp. Med så få folk, tre kampe på fire dage, så er det hele holdet som vinder,” slutter kaptajnen.