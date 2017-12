Mange tilskuere og fed stemning

Morten Andreasen mener, at Rødovre viste sindssyg god moral, da de kom tilbage efter Rungsteds 2-3 scoring. Foto: Brian Poulsen

ishockey Både Andrey Chistjakov og Morten Andreasen glædede sig over den gode stemning og de mange mennesker til derbyet. Kaptajn Andreasen kommer dog også med en opsang til de tilskuere, der smider ting på isen. ”Det er skide farligt, for vi kan komme alvorligt til skade,” konstaterer han.

Af Peter Fugl Jensen

’Sumpen’ var godt fyldt, der var ikke mange ledige siddepladser og der var god gammeldags hockeystemning i Arenaen, da Rødovre vandt et medrivende ’derby’ mod ærkerivalerne fra Rungsted Seier Capital.

Alle ved, at nordsjællænderne har et budget, der ligger langt over Mighty Bulls, men hård fight slår, som bekendt, talent og det var essensens i aftenens kamp, selvom det til tider holdt hårdt for tyrene.

”Det var også en kamp,” konstaterer Andrey Chistjakov. Han fortsætter:

”Vi har jo mange skader og et par spillere til U20 VM, så vi spillede med tre kæder i hele kampen. Det var hårdt. Efter en skidt 1. periode kom vi bedre med i 2. periode, hvor vi fik mere styr på spillet i egen zone. Selvom vi var pressede, var vi bedre til at råbe til hinanden, holde modstanderne på ydersiden og få lukket af i slottet.”

Men var det fortjent, at I vandt objektivt set?

”Ja, det synes jeg. Vi spillede dårligt i 1. periode, men vi vågnede op og gjorde det godt og var bedst i 3. periode,” siger dansk-russeren, som scorede på sit første straffeslag.

”Det var dejligt at score. Jeg finder altid ud af, hvad jeg gør, cirka fem meter fra målmanden. I dag så jeg, at der var åbent mellem hans ben og så valgte jeg at skyde der. Det lykkedes heldigvis,” siger han og roser det store fremmøde på lægterne.

”De var dejligt med de mange tilskuere. Det er jo på grund af dem vi spiller og det var fedt at vinde foran så mange tilskuere, så håber at se ligeså mange næste gang.”

Rødovre har spillet to kampe på tre dage, men allerede i morgen er de på isen igen. Der venter Odense på Fyn og lørdagens modstander har endnu ikke været i kamp efter jul.

”Det bliver en svær kamp, for det er altid svært med tre kampe på fire dage, så det bliver hårdt igen.”

”Det er vigtigt, vi spiller vores spil. Opladningen bliver ligeså vigtigt, så nu skal jeg spise rigtigt, slappe af og sove. Så er jeg klar til i morgen, men forberedelsen til i morgen er allerede i gang,” siger Andrey Chistjakov.

Stop med at smide ting på isen

Kaptajn Morten Andreasen havde en opsang klar til Mighty Bulls fans, der havde lige vel travlt med at kaste eksempelvis mønter og sågar hvidløg på isen.

”Det er irriterende, for alt det der skaber forstyrrelser i kamp-flowet. Det er ærgerligt og jeg vil gerne opfordre til, at man ikke smider ting på isen, for det er skide farligt, da vi kan komme alvorligt til skade, hvis man træder på eksempelvis en mønt. Personligt fandt jeg en 1-krone, som ingen havde set. Træder vi på den, så falder vi altså og når et fald kommer uventet, kan det gå gruelig galt,” siger Morten ’A’, der håber fansene hjælper hinanden, så de får stoppet det farlige kasteri.

”Ellers var det fantastisk dejligt med de mange tilskuere og det føltes som en del mere end 2000. Det er noget, som vi har ventet på og vi håber, det fortsætter, for vi har arbejdet os til det og har fortjent mange tilskuere til vores kampe. I dag viser det, vi har brug for tilskuerne, for de hjalp os, da vi kom bagud 2-3, for de hev os op igen.”

Hvordan så du kampen?

”Vi spillede skidt i 1. periode og i pausen talte vi om, at vi ikke spillede specielt godt. Det blev halvhjertet og de fik for let ved at presse os i bund og kom for nemt gennem midtzonen, så vi skulle stå bedre i forsvarszonen.”

”Jeg synes til gengæld, vi kom bedre efter det og kom godt tilbage i de to sidste perioder og det er sindssyg god moral, vi scorede i det powerplay efter deres scoring til 2-3. Jeg synes vore udligning var fortjent, fordi vi spillede bedst i den periode af kampen,” siger han og roser gæserne:

”Rungsted skøjtede rigtig meget i deres forechecking og gjorde det svært for os, så vi ikke kom samlet af sted. Sådan kan det også blive i morgen, for Odense er også et godt og skøjtestærkt hold. Desuden har de slet ikke har spillet efter jul, så det er med to forskellige forberedelser, vi kommer ind til den kamp. Men vi går over for at vinde, sådan er det,” slutter Morten Andreasen.