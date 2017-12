Tyresej sejr

Matthias Asperup blev matchvinder, da han scorede det afgørende straffeslagsmål. Foto: Brian Poulsen

ishockey Efter en kæmpe holdindsats mod et bedre mandskab fra Rungsted, kunne Rødovre kun være tilfreds to point i et medrivende derby, der gav de knap 2000 tilskuere en intens hockeykamp, der toppede i 3. periode.

Af Peter Fugl Jensen

Tidligere rødovrespiller viste vejen til nettet

Rungsted kom bedst ud til kamp, blandt andet via overtalsspil, som gæsterne fik fordel inden uret havde rundet et minut.

Men det var i spil fem mod fem, at Rungsted var farligst. Først sendte Nikolaj Rosenthal pucken på stolpen og det brændte gevaldigt på et par gange, inden nordsjællænderne fandt vej til nettet.

Det var gæsternes fjerdekæde med den tidligere rødovrespiller Emil Oliver Christensen og den blot 17-årige Gustav Green, som er tilbagevendt fra svensk juniorhockey, der åbnede scoringen. Den talentfulde kæde udnyttede en stor blottelse i Rødovres zone, så Emil Oliver Christensen kunne sende pucken umarkeret i mål.

Rungsted fortsatte med at dominere og skabte flere store chancer, men en kombination af hold, fight og stærkt målmandsspil af Gasper Kroselj, hindrede yderligere en scoring til gæsterne.

I stedet fik Rødovre udlignet, efter et godt skift, hvor især Thomas Olsen fik sat sig igennem på Rødovres venstre kant. Skiftet endte med, at Anders Schultz opsnappede pucken, der lå bag en siddende keeper Kevin Lindeskoug.

Det var dog kort tid, at Rødovres fans fik lov til at glæde sig over målet, for et par skift senere var Rungsted atter foran med et mål. Igen var den tidligere rødovrespiller Emil Oliver Christensen med i målet, da han blev noteret for en assist. Det var dog Rosenthal, der scorede, da han opsnappede en returpuck og sendte den op i hjørnet uden chance for Krosejl.

Carlsens superpas

Begge hold kom lidt mere forsigtigt ud til 2. periode, men det blev der ændret på efter fire minutters spil. En hurtig omstilling endte med, at Nicklas Carlsen førte pucken over blå linje, han fortsatte ned bag mål, hvor fra han sendte en perfekt pasning ind til Mathias Asperup, der firsttimede pucken i mål og sørgede for balance i regnskabet.

Det var et superpas af Nicklas Carlsen.

Herefter skiftede kampen karakter, så den mindede om de første 20 minutter. Med Rungsted som det spilstyrende hold og med det meste spil i Rødovres zone, mens tyrene var farlige, når de var på visit i gæsternes zone.

Igen klarede Rødovre to minutter i undertal, da Rungsteds fjerdekæde trak en udvisning. Der bliver kæmpet så sveden sprøjter af tyrene, hvilket gør det svært for nordsjællænderne at komme til afslutninger, hvor det er rigtig farligt.

Men presset mod Rødovres mål blev intensiveret og et par gange måtte en rødovreback stoppe pucken tæt på målstregen og sende den sorte gummiskive væk fra farezonen. Tættest på en scoring var Marcus Nielsen, men heller ikke han havde held til at score.

Samtidig stod Rødovres keeper Gasper Kroselj på hovedet for at fastholde stillingen.

Og så var der pludselig kontra, hvor Anders Schultz var tæt på at bringe Rødovre i front. Men efter en retur gik det stærkt den anden vej, da Robin Bergmann blev sendt alene mod Rødovres mål, men han måtte se pucken prelle af på overliggeren.

I slutfasen af perioden måtte en rødovrespiller atter gå den tunge gang ud til straffeboksen. Denne gang var det Morten Andreasen, som havde brudt spillets regler.

Igen leverede Rødovre et stærkt boksplay og holdt nærmest Rungsted længere væk fra scoringsmuligheder end i spil fem mod fem.

Men det blev til den ene scoring af Asperup, så kampen var helt åben inden den måske afgørende 3. periode.

Intens periode

Allerede i første minut brændte det på, da Morten Green var tæt på at lirke pucken ind under Kroselj, der ikke anede, hvor pucken var.

I stedet blev Rungsted ramt af den første udvisning, så Rødovre fik fordel af powerplay. Det blev til et par afslutninger, men Lindskoug tog sig sikkert af afslutningerne.

Rødovre havde et lille momentum efter overtasspillet, men fra det sjette minut tog Rungsted atter over, så spillet blev flyttet op i Rødovres zone.

Men igen måtte Rungsted ty til unoder og det blev straffet med en udvisning og det blev til to af slagsen, så Rødovre for alvor fik teten i en hektisk og intens 3. periode.

Da Rødovre var mest oven på og i powerplay, så kiksede det fuldstændig i egen zone. Et rigtig dumt pas endte på bladet af Robin Bergmann, som takkede for den gratis chance og sendte Rungsted i front for tredje gang i kampen. Det var en iskold klud i hovedet på tyrene, der endelig var oven på i kampen.

Rødovre lagde sig dog ikke ned og kørte videre for en scoring. Nu var det i Rungsteds zone, at alt spillet foregik og det brændte alvorligt på, men Lindskoug stod fremragende og fik afværget de mange nærgående forsøg af Rødovre.

Rungsted fik et powerplay, men gæsterne satsede slet ikke i overtalsspillet, så det blev en fuser. Atter fuldtallige blev Rungsted atter ramt af en udvisning og denne gang holdt nordsjællænderne ikke stand.

En fremragende pasning af Rasmus Astrup på tværs slottet til Jannik Karvinen, som firsttimede pucken i mål til 3-3.

Ikke flere mål i denne medrivende 3. periode, hvilket sikrede de to hold mindst et point hver.

Overtidsdominans af Rungsted

Rødovre havde muligheder for en scoring i spil tre mod tre, men det var Rungsted som skabte flest chancer og kom frem til de største muligheder. Pucken kom faktisk også i mål, da Kroselj ikke havde styr på en ellers ufarlig puck, så den sneg sig ind over stregen. Men der var blevet fløjtet for blokering sekunder forinden, så Rødovre slap med skrækken, mens gæsterne ærgrede sig over den hurtige kendelsen.

Ellers var den største mulighed til backen Jake Hansen, som kom af sted fuldstændig alene mod Rødovres mål, men Kroselj vandt den kamp i kampen.

Dermed heller ingen mål i overtidsspillet, så kampen skulle afgøres på straffeslag.

Straffeslag

Morten Green brænder efter at have driblet

Matthias Asperup brænder efter at have skudt

Mattias Persson scorer efter at have driblet

Andrey Chistjakov scorer med skud mellem benene på Lindskoug

William Boysen efter et skud

Rasmus Astrup brænder efter et skud

Andrey Chistjakov brænder efter et skud

Mattias Persson brænder efter at have driblet

Rasmus Astrup brænder, sender pucken over mål

Mike Vernace brænder, løfter pucken op på overliggeren

Anders Schultz brænder efter at have driblet

Morten Jensen brænder efter skud

Matthias Asperup scorer efter at have driblet

Robin Bergmann brænder efter et skud