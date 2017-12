Smidt på wall of fame

Michael Smidt på isen bliver hyldet af et talstærkt publikum. Foto: Red.

ishockey Inden fredagens kamp mellem Rødovre Mighty Bulls og Rungsted Seier Capital blev Michael Smidt hædret med en placering på Wall of Fame.

Af Peter Fugl Jensen

“Michael Smidt er en legende,” sagde direktør Bjørn Sørensen, inden han nævnte, at den arbejdssomme center havde spillet mere end 600 kampe for Mighty Bulls heraf mange sæsoner som kaptajn og rundet 100 kampe for det danske landshold.

Michael Smidt stoppede for tre sæsoner siden og er i dag medejer af en sushi-kæde.