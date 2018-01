Sir Henry med i Rødovre Star Club

Sådan så der ud, da Sir Henry gav koncerter i Enghaveparken i 60'erne. Foto: Privat

pigtråd Det vildeste navn i årtier er med til dansebal på Rødovregaard.

Af André Bentsen

Sir Henry And His Butlers blev dannet i sommeren 1964 i København. Forsangeren Ole Bredahl, som også kalder sig Sir Henry, har haft utallige hits, såsom Let’s Go, og Beautiful Brown Eyes.

Den 20. januar spiller han op i Rødovre Star Club på Rødovregaard.

“Tommy Seebach gik med i bandet i 1965 og sammen fik de udgivet et par LP’er. Udover Tommy har bandet også huset musikere som Ole Steen Nielsen, der stadig er aktuel som Ole Steenen og er en fremragende solo kunstner samt Claus Asmussen med flere,” lokker Pelle Kelm, der er initiativtager til den danseglade forening, Rødovre Star Club. Han er ikke i tvivl om, hvorfor man skal komme og høre gruppen, der blev delvist opløst i 1980’erne, men stadigvæk spiller for fulde huse landet over.

“Rødovre Star Club er stedet, hvor du kommer for at mindes din ungdom – nåede du aldrig at være ung i 60’ernes Danmark, så har du her en unik mulighed at møde nogle, der gjorde og måske få et par gode historier med på vejen,” siger formanden Pelle Kelm, der har genoplivet den gamle “pigtrådsgenre”

Klubben er den eneste af sin slags på Vestegnen. I øjeblikket danner foreningen ramme for cirka 150 medlemmer.

“Men vi har plads til mange flere,” siger Pelle, der tror, man skal skynde sig at købe billet til det næste arrangement den 20. januar.

“Vi forventer snart udsolgt.”

Billetter kan købes på www.roedovrestarclub.dk