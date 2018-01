2018 for fuld musik

Klaus Bjørn Olsen er en af flere trompetister. Foto: Presse

koncert To naturtrompeter, sopran og orgel afslutter julen på festligste vis, når Hendriksholm Kirke byder det nye år velkommen med en koncert på helligtrekongers dag den 6. Januar.

Af André Bentsen

Trompeten er det instrument, der om noget signalerer fest og højtid i kirken. Det er en tradition, der rækker mange hundrede år tilbage og udspringer af livet ved 1500-tallets fyrstehoffer. Den 6. Januar er der dobbelt op på trompeten i Hendriksholm Kirke, når det nye år hilses velkommen med manér.

De tidlige trompeter var udformet temmelig anderledes end nutidens og ved denne koncert bliver der spillet på kopier af originale instrumenter, de første helt uden ventiler og i en senere version med klapper.

”Det er en af Europas førende eksperter på området professor Friedemann Immer fra Tyskland og danske Klaus Bjørn Olsen, der har udarbejdet programmet i deres fælles fascination over naturtrompetens klangunivers og al den fantastiske musik, der er skrevet til instrumentet. Ved koncerten medvirker desuden sopran Claudia Immer og organist Angela Wertenbach,” fortæller Karin Schmidt Andersen, organist i kirken.

Friedemann Immer har været tilknyttet de føren-

de uddannelsessteder for udvikling af tidlig musik i blandt andet Köln og Amsterdam. Han er fast medlem af de mest betydningsfulde ensembler inden for området som Freiburger Barockorchester og Concentus Musicus Wien.

Klaus Bjørn Olsen spiller i flere førende barokensembler i Danmark og Europa og underviser blandt andet i teknikken at spille naturtrompet.

”Claudia Immer er aktiv som oratoriesanger inden og uden for Tysklands grænser og desuden har hun profileret sig aktivt i sceniske opførelser af Ny Musik,” siger Karin Schmidt Andersen.

Angela Wertenbach er uddannet i Tyskland og Danmark. Hun debuterede fra solistklassen i 2010. Hun er ansat som organist ved Davidskirken og spiller mange koncerter i ind- og udland som solist og kammermusiker.