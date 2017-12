Dyrk dine personlige kompetencer

Hos Zibrandtsen Consulting, her ved Maiken Dahlgren Nielsen og Lone Zibrandtsen, har man hjulpet mange unge med at finde frem til deres personlige kompetencer, som giver dem et forspring i det store uddannelsesspil og den svære jobjagt. Foto: Brian Poulsen

KOMPETENCEKORT Med udsigt over en af Rødovres travleste trafikkryds hjælper Zibrandtsen Consulting unge med at finde frem til deres talent og voksne med at finde vej ud af et stressfuldt liv.

Af André Bentsen

Med en baggrund i HR-branchen har Lone og Maiken fra Zibrandtsen Consulting en forkærlighed for personlige test.

Ikke den slags du får til eksamen i folkeskolen, men når du skal til eksamen i livet.

Alt for mange unge forlader nemlig uddannelsessystemet i blinde, mener de to coaches.

Fra de flotte lokaler i krydset mellem Jyllingevej og Rødovrevej hjælper de unge mennesker med at finde ind til sig selv samt stressramte i kommunerne med at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet.

“Vi hjælper de stressramte med at genfinde og styrke deres viden og selv-indsigt i eget potentiale og talent,” starter

Maiken Dahlgren Nielsen.

“Når man har lært om sine personlige egenskaber, har man mindre risiko for at blive ramt igen,” forklarer hun.

“Vores udgangspunkt er, at effektiv, personlig og bæredygtig træning i egne

kompetencer er en af de bedste veje til at forebygge og behandle stress og så understreger vi altid, at den der kender sig selv og har prøvet at have stress inde på livet, meget bedre kan tackle de situationer end folk, der sidder frustreret i et job, der ikke matcher deres kompetencer,” supplerer Lone Zibrandtesen.

Unge skal kende sig selv

En af virksomhedens helt store passioner er dog at lære mennesker på vej ind på arbejdsmarkedet at navigere sikkert fremad med udgangspunkt i deres særlige potentialer og talent. Og derfor er unge mellem 18 og 25 år en særlig spændende gruppe at arbejde med.

“Vi arbejder med at få folk til at leve et godt liv,” siger Lone, inden den irriterende journalist afbryder hende:

Annonce

Men det gør præster og fodboldtrænere jo også?

“Forskellen er, at de arbejder med faglighed, ikke om at lære unge mennesker at kende deres personlige kompetencer.

Mange unge i dag baserer deres valg af uddannelse og job på et stykke papir uden nogen har været nysgerrige på deres person-

lige DNA og det er altså det, som virksomhederne kigger på,” understreger Lone Zibrandtsen.

Alle har talent

For at man kan få succes i et job, er det ikke fagligheden, der kommer først, men de personlige kompetencer, hævder konsulenterne. De gør derfor meget ud at hjælpe kunderne med at udarbejde et personligt kompetencekort.

“Vi har alle sammen talent, men det er ikke noget værd, hvis det ikke bliver løftet op,” siger Maiken Dahlgren og tilføjer:

“Mange unge har måske svært ved at tro på det, men vi hjælper dem til, hvordan de dyrker de sider, de skal bruge til at komme ind på arbejdsmarkedet.”

Zibrandtsen Consulting gennemfører ofte undervisninger på CBS, og håber at kunne påvirke uddannelsessystemet til at fokusere mere på kompetencer end karakterer.

“Man taler ikke om kombinationen af personlige kompetencer og faglighed i uddannelsessystemet.

Man lærer dem kun at få gode karakterer. Men de unge ved ikke, hvem de er, så det hjælper vi dem med at finde ud af. Vi har ikke råd til, at de unge ikke kan finde deres vej, fordi de mangler værktøjer. 70.000 unge er på pause i deres liv. Det giver en forøget risiko for at ende på passiv forsørgelse og det ønsker vi ikke,” slutter hun.

Er du ung og lidt i tvivl om dit fremtidige job eller uddannelse?

Er du ung og lidt i tvivl om dit fremtidige job eller uddannelse? Sammen med Zibcon.dk fortsætter vi jule-humøret og giver derfor her kvit og frit et forløb til to unge (gerne ml. 18 og 25 år) fra Rødovre, hvis du efterfølgende deler din oplevelse med lokalavisen. Du får både et forløb, bliver klogere på dig selv og dit talent og kommer i avisen efterfølgende. Og så lover vi, at det bliver både inspirerende og sjovt. Kom et skridt foran – og find dine helt egne talenter til din videre uddannelse / job og bliv skarpere til at brænde igennem både på papir og til jobsamtalen.

Forløbet spænder over tre uger med tre mødegange centralt i Rødovre.

Forløbet starter ultimo januar 2018 og indeholder bl.a.: 1. Introduktion til personlige kompetencer 2. Online Kompetencekort 3. Personlig samtale4. CV, ansøgning, SoMe og elevatortale.