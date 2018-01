Ny viceborgmester: “Jeg er ikke den 12. socialdemokrat

71-årige Niels Spittau (O) er Rødovres nye 1. viceborgmester. Han er uddannet speditør, glad for hurtige biler og så glæder han sig til at repræsentere kommunen i diverse sammenhænge i den nye valgperiode. Foto: Brian Poulsen

politik Dansk Folkeparti fik et gyseligt valgresultat, men gruppeformand Niels Spittau kan alligevel smile. Med ét mandat sikrede han sig både en plads i Økonomiudvalget og titlen som 1. viceborgmester. Vi har talt med Niels Spittau om den nye titel og den kommende valgperiodes prøvelser og udfordringer.

Af Christian Valsted

Dansk Folkeparti i Rødovre drømte om udvalgsposter og fremgang, men blev kommunevalgets store taber med en tilbagegang på to mandater. Til konstitueringen måtte Dansk Folkeparti derfor forholde sig til den virkelighed, at partiet var blevet kraftigt reduceret i kommunalbestyrelsen og således kun vil være

repræsenteret med ét medlem i den kommende valgperiode.

Det udgangspunkt efterlod ikke gruppeformand Niels Spittau mange trumfer på hånden, da han gik til de konstituerende forhandlinger efter kommunalvalget. Alligevel lykkedes det partiet at få en plads i det eftertragtede økonomiudvalg og samtidig scorede partiet 1. viceborgmester-posten.

Hovedpersonen kalder det selv for usædvanligt, at et parti med tilbagegang kan få to betydende poster.

”Men det usædvanlige består nok mest i, at vi (Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, red.) har haft et så godt samarbejde. Det ser man ikke mange andre steder i landet,” siger Niels Spittau.

Det har, ifølge Niels Spittau, været til stor gavn for Rødovre, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har fundet melodien, men han erkender, at den tætte pardans også har kostet stemmer.

”Jeg er sikker på, at valgresultatet skal ses i lyset af det samarbejde, der har været mellem de to partier, men det er på Christiansborg og ikke lokalt. Samarbejdet er fint, især lokalt, men på Christiansborg har Mette Frederiksen haft en åbenlys interesse i at tage fat i vores flygtningepolitik og det har kostet. Borgerne har lyttet til salgs-

argumentationen og det er årsagen til vores dårlige resultater,” lyder analysen fra Niels Spittau.

Spillede kort med de røde

Rødovre Kommunes nye 1. viceborgmester er 71 år, uddannet speditør og han har siden 1989 været ejer af logistikvirksomhed Unicargo. Han bor på Agerskovvej i Hen-

driksholm-kvarteret og så kommer han ud af en stolt Socialdemokratisk familie, der har boet i Rødovre i 100 år.

”Alle i min familie, på begge sider, er socialdemokrater og der er nok nogle familiemedlemmer, der ville vende sig i graven, hvis de vidste, jeg repræsenterede et andet parti,” siger Niels Spittau med et smil.

Niels’ farfar Laurits Hansen forpagtede Espehus som traktørsted i 60’erne og Niels husker, hvordan han som barn spillede rommy med den tidligere borgmester Gustav Jensen og sin farfar i Espehus.

”De snød begge to, men det gør socialdemokrater typisk,” siger Niels Spittau, inden smilet breder sig fra kind til kind.

Ikke den 12. socialdemokrat

Niels Spittau har familiemæssigt altid været tæt forbundet med socialis- ter og lokalpolitisk har Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti haft et tæt samarbejde i Kommunalbestyrelsen de sidste otte år. For tæt vil nogle mene og selvom Niels Spittau nu bliver belønnet med en plads i Økonomiudvalget og titlen som 1. viceborgmester, understreger han på det kraftigste, at han ikke er socialdemokrat i skjulte klæder.

”Det er fundamentalt forkert, hvis nogen tænker sådan. Jeg skal heller ikke være Konservatives fjerde mand. Og det er især forkert i denne situation. Nu er behovet der virkelig for at være kritiske, men konstruktive. Valgresultatet viste, at Rødovres borgere stemte 72 procent socialistisk. Derfor er der brug for, at vi bruger vores indflydelse,” siger Niels Spittau. Han fortsætter:

”Vi, de øvrige partier, repræsenterer 28 procent af stemmerne og vores roller er vigtigere end nogensinde før. Vi skal tale borgernes sag og borgmesteren og Socialdemokratiet skal have modspil, men jeg er så naiv at tro, at det samarbejde, der har været de sidste otte år, at det vil fortsætte,” siger han.

Samarbejdets kunst

Borgmesteren skal have modspil og partiet skal

være kritiske i den kommende valgperiode. Niels Spittau er klar til smøge ærmerne op og han fortryder på ingen måde Dansk Folkepartis tætte samarbejde med Socialdemokratiet.

”Jeg vil ikke beklage mig over samarbejdet lokalt – tværtimod. Vi har bare ikke fået kreditten for det. I lokalpolitik kan man, via samarbejde, få lokale løsninger og det må være læren af lokalpolitik. Man kan ikke sammenligne landspolitik og lokalpolitik på det område. Man tager og giver i samarbejdets ånd. Styrken i et godt samarbejde skal vise sig, når man sidder med den absolutte magt. Her skal socialdemokraterne vise, at de forstår samarbejdets kunst,” siger Niels Spittau med henvisning til Socialdemokratiets absolutte fler-

tal.

Vielser og eksterne interesser

Valget er overstået og i stedet for at dvæle alt for meget ved de ting, som partiet kunne have gjort anderledes i bestræbelserne på et bedre valgresultat, vil han i stedet kigge fremad.

Med hvervet som Rødovre Kommunes nye 1. viceborgmester kan Niels Spittau i de kommende fire år se frem til en lang række opgaver, hvor han ikke repræsenterer partiet, men kommunen og den rolle ser han frem til.

”Jeg vil kun Rødovre det bedste og som 1. viceborgmester skal jeg naturligvis fremme Rødovre Kommunes interesser eksternt. Det bliver spændende at repræsentere Rødovre i forskellige sammenhænge,” fortæller Niels, der også skal foretage vielser. Den første af slagsen bliver den 24. februar.

”Jeg har været gift i 48 år, så jeg har lidt erfaring,” griner Niels, der på trods af erfaringen har planer om at kigge borgmester Erik Nielsen over skulderen i januar måned.

”Jeg skal helst ikke blamere mig totalt til den første vielse, så jeg kigger lidt med,” siger Niels om den kommende opgave, der venter i kommunalt regi.

Opgaverne ser han frem til, men han ser ikke sig selv som reserveborgmester og han understreger, at der ikke bliver skruet ned for Dansk Folkepartis politik.

”Vores mærkesager på flygtninge- og ældreområdet vil forsat være gældende og borgmesteren skal, som sagt, have modspil. Rødovre står midt i en fantastisk udvikling, som i løbet af de næste 10 år vil forandre sammensætningen af borgerne og byens liv. Det kræver politisk lederskab og det vil jeg fortsat være en del af,” siger han.