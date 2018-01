En god start på året

Trine Schierning er en af Rødovre Lokal Nyts 'Kvinder med Kant' Foto: Arkiv

kvinder med kant Nogle siger, at en god start på dagen er morgenmad. Andre siger, at en god start på dagen er en løbetur eller en omgang træning.

Af Trine Schierning

Men hvad er en god start på et helt år – et nytårsforsæt? Rigtig mange finder på én eller flere ting, som de vil gøre bedre eller ændre på, når de træder ind i et nyt år.

Det er måske en dårlig vane, de har haft længe, som de har besluttet sig for skal ændres ved årsskiftet – sådan hænger det sammen for de fleste.

Nytårsforsætter er oftest at stoppe med at ryge, at tabe sig, at lave sine lektier i bedre tid, at hente sine børn tidligere fra institution eller besøge de ældre i familien noget oftere.

Har du prøvet at lave et nytårsforsæt før? Hvis ja, hvordan gik det?

Rigtig mange er imod nytårsforsætter, fordi de, for langt de fleste mennesker,

ikke holder. Man sætter sig så stort et mål, at det næsten er dømt til at gå galt, før man overhovedet er startet.

Lad os tage målet om et vægttab. Nytårsforsættet vil være: ”Jeg skal tabe mig i 2018” eller sågar: ”Jeg skal tabe 20 kg i 2018”.

Det, der går galt for langt de fleste er, at man dels glemmer at få lagt en plan for nytårsforsættet og dels, at målet er for uhåndgribeligt eller for stort.

Jeg har, som udgangspunkt, ikke noget imod nytårsforsætter, selvom jeg synes, det kan virke ganske fjollet at udsætte en drøm eller et mål til det nye år. Ligeså vel som det kan være fjollet at udsætte til næste uge eller måned. Hvorfor ikke bare starte samme dag? Eller dagen efter?

Hvis dit mål er at tabe dig, ville det give bedre mening at starte med det samme end at vente til 2018. Hvis jeg må være lidt flabet, kunne jeg jo spørge:

”Hvad venter du på?”

Lad mig give jer et par råd, så nytårsforsættet kan blive mere håndgribeligt at gå til og chancen for at lykkes med det forhåbentlig også bliver større.

Hvis du gerne vil tabe dig i 2018 så start med at lægge en plan: Hvad skal der til, for at du taber dig?

De fleste ved godt, det oftest handler om at omlægge sin kost og begynde at dyrke motion. Men behøver du at omlægge kosten fuldstændig? Eller er der i stedet små parametre, du kan ændre på til at starte med? Behøver du at gå all-in på motion og gå i fitness 4 gange om ugen lige pludselig? Kunne du i stedet eksempelvis starte med at gå en tur på 30 minutter hver dag, eller begynde at cykle til arbejde?

Planen for et vægttab i 2018 kan altså med fordel deles op i mindre og mere overskuelige bidder. En god start kunne for eksempel være at sige til dig selv:

”Jeg vil være fysisk aktiv minimum 30 minutter om dagen.” Fysisk aktivitet er alt fra gåtur til benhård boksetræning. Ja, det kan i princippet også være rengøring, at

tage trapperne eller cykle til arbejde.

Du kunne også sige: ”Jeg vil lave grøntsagstilbehør til aftensmaden minimum 4 gange om ugen”. Forudsat at du ikke er vant til at spise grøntsager, vil en sådan ændring gøre en forskel for dig.

Som du nok kan se er målet: ”Jeg vil tabe mig,” altså blevet lavet om til en konkret plan, der hedder ”Jeg vil være fysisk aktiv minimum 30 minutter om dagen og jeg vil lave grøntsager til aftensmaden minimum 4 gange om ugen”

Når du følger denne plan, vil vægttabet ikke længere være det centrale, men en ’konsekvens’ af den plan, du har lagt.

Altså… følger du planen, så når du dit mål stille og roligt og på den måde, får du en god start på 2018 og det nytårsforsæt, du har sat dig.

Med det sagt vil jeg ønske dig og dine kære et rigtig godt og lykkebringende nytår.

Hvis du gerne vil høre min mening om konkrete emner i 2018 kan du skrive til mig på

info@fitbyts.dk.