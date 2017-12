Gud fader bevares!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme I Sverige diskuteres det stadig om Gud skal kaldes høn.

Af Chrummer

I Danmark er man overhovedet ikke klar til den diskussion endnu. Jeg læste en artikel om, at 8 procent af de mandlige præster, ikke mener at kvinder bør være præster.

Tænk en gang, en forening som slår sig op på kærlighed, omsorg og barmhjertighed og som kalder sig for FOLKE-kirken – IKKE mener, at 50 pct af folket er værdige til at være præster. Altså alene ud for den betragtning, at de ikke har en tissemand.

Så når man sidder i kirken og kigger på ”manden” på korsets, så er det vigtigeste, altså hvad der hænger fast under Tarzan-lændeklædet? Eller er det vigtige slet ikke manden, men de to ”stive grene” han hænger fast på – ja og så selvfølgelig det oprejste klokketårn ?

Dette var så en diskussion, der kørte på Facebook. Der var der en gut som skrev, at han ikke var modstander af kvindelige præster og at han mente, at kvinder formentlig ville være som gennemsnittet af præster. ”Formentlig som gennemsnitlig”??

Jeg kunne ikke lade være med at foreslå personen, at afprøve sit standpunkt over for sin kone. Lige kalde konen ind til en MUS-samtale: ”Nu skal du lige høre her Lille-Mor, jeg synes at du klarer dig fint. Jeg vil faktisk gå så langt og sige, at du formentlig klarer det som en gennemsnitlig mand”

Jeg bad ham som om, at optage konens svar og lægge det på Facebook – altså når hen blev udskrevet fra hospitalet…Det viste sig så, at han – overraskende nok – ikke havde en kone. Det skyldes måske, at kvinder formentlig mener, at han er lidt mindre begavet end gennemsnittet.

Jeg fortalte min kone om denne sag, om hvordan 8 pct af de mandlige præster ikke ønsker kvinder som præster – og hvis du tror, at JEG er kontant i mælet, så har du ikke mødt min kone.

Hun fløj direkte til tasterne og meldte sig ud af Folkekirken. ”Nu gider jeg dem simpelthen ikke længere. De vil ikke vie homoseksuelle, de vil ikke vie fraskilte, og de vil ikke have kvindelig præster. Og jeg betaler faktisk 1000-vis af kroner for at være med i den klub. Fandme nej. Det stopper lige NU!”

”Jamen søde kone. Hvad med Gud og himmerig – ja og hvor skal vi så høre salmer på orgel juleaften ?”

”Hør her Chrumme – Jeg har INTET problem med Gud, men Hans pedeller efterlader godt nok en del tilbage at ønske”

”Ja, men kirken er vores nabo!”

”Ja og vores anden nabo er socialdemokrat, derfor behøver jeg vel ikke at være medlem af partiet. Hvis kirken har et problem med mig som nabo. Så må de flytte”

Ja, sådan kan fejringen af Jesu fødsel ende med en udmeldelse af Folkekirken.