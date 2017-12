Rødovres vand koster ikke ekstra i 2018

Når priserne på vand stiger i fremtiden, er det også for at sikre mod oversvømmelser. Foto: Arkiv

vand Selvom vandprisen i Rødovre næsten er uændret i 2018, udelukker HOFOR ikke, at det kan blive dyrere at dreje på vandhanen i fremtiden.

Af André Bentsen

Går du som husejer i bad og drikker vand, som alle andre, skal du og din store familie regne med at bruge næsten 6000 kroner på vand næste år.

Har du en lille familie, og bor i lejlighed, kan I måske slippe med 3600 kroner. Den gennemsnitlige vandpris i Danmark ligger nemlig inklusive skatter og afgifter på 65 kroner for en kubikmeter.

Stiger i fremtiden

I Rødovre slipper borgerne med en noget lavere pris på godt 43 kroner. Sådan kommer det også til at

være i 2018, men prisen kan godt stige i fremtiden, da det ikke kun er postevand, der koster.

“For den pris får borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os,” siger Frank Brodersen, direktør for Miljø&Samarbejder i HOFOR, der leverer vand til hovedstadsområdet.

Forebygger oversvømmelser

Med i prisen er også indsatsen mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som bliver stadig hyppigere i Danmark.

Vandprisen har de senere år ligget stabilt i Rødovre. Den tendens tror Frank Brodersen dog ikke vil fort-

sætte. Selvom han er tilbageholdende med at spå om fremtidens vandpris, må vi forvente stigende priser.

“Udover investeringer i vedligeholdelse, udbygning og modernisering af vand- og spildevandssystemet, så er klimatilpasning og skybrudssikring en investeringstung opgave. Det betyder øgede udgifter i byområderne,” siger Frank Brodersen.