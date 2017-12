Start året med Rødovre Lokal Løb

Næste fredag går det igen løs i den lokale løbeklub. Efter løbet er der mulighed for en fadøl i byens svedigste selskab.

Rødovre Lokal Løb "Hvis du ser et fitnesscenter, så løb forbi det." Sådan lyder mottoet i Rødovres mindst ambitiøse løbeklub, Rødovre Lokal Løb, der formår at kombinere god form med gode hensigter på fredag.

Af André Bentsen

Hvert år stormer danskerne til fitnesscentrene i januar måned. Sådan bliver det også med Rødovre Lokal Løb, men istedet for at løfte jern og lave ‘lunges’, løber byens mest sociale

løbeklub lige forbi.

Rødovre Lokal Løb mødes den første fredag i hver måned foran Det Gamle Hundebad på Rødovrevej og løber i samlet flok ud på en rute mellem fem og syv kilometer.

“Det hele afsluttes med en øl og en hyggelig snak om turen og livet i byen,” siger ultraløberen Leon Skriver Hansen, som har tegnet fredagens rute inde i hovedet.

“Det bliver sjovt at løbe forbi alle fitnesscentrene og sende en social tanke til alle dem, der tager bilen derhen for at stå på et løbe-

bånd i tyve minutter og så bruge resten af tiden på at vælge det rigtige filter til deres træningsselfie,” siger avisens formstærke journalist, Christian Valsted.

Løb og hygge

Selvom det selvfølgelig langt fra er de fleste, der bruger fitnesscenteret på den måde, kan der godt være nogen, der træner lidt forkert – især her i januar måned, mener Leon Skriver Hansen.

“Det er vigtigt at starte året på en sund måde, men uden at overdrive. Man kommer ikke i superform på 14 dage, selv om nogle prøver at fortælle dig det. Så små skridt ad gangen,” siger Leon Skriver Hansen, der håber, du vil tage skridtene sammen med os andre i byens hyggeliste løbeklub på fredag klokken 16.30.