Virksomheder drømmer om lokaler i Rødovre

Hvis man holder virksomheders søgninger efter erhvervslokaler op imod antallet af indbyggere, er Rødovre landets femte mest populære by at slå sig ned i. Foto: Arkiv

ERHVERVS-HIT: Selvom Rødovre igen og igen får bundkarakterer i erhvervsvenlighed af de store brancheorganisationer, er kun fire andre kommuner mere eftertragtede, når de danske virksomheder leder efter nye lokaler.

Af André Bentsen

Står det til de danske virksomheder, er der kun fire steder, de hellere vil leje eller købe sig et erhvervsmål end i Rødovre.

Rødovre Kommune er nemlig kommet ind på en flot femteplads i en analyse over, hvilke kommuner de danske virksomheder ønsker at bosætte sig hos. Analysen, som er udarbejdet af Lokaleportalen.dk, undersøger de geografiske ønsker i mere end 70.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af lokalesøgende virksomheder over en periode på et år.

Ved at regulere forskellene i kommunernes befolkningstal, gør analysen de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige.

Vildt med Samsø

Samsø er med et indekstal på 8,22 den mest attraktive Kommune i Danmark.

”Mange virksomheder leger tydeligvis med tanken om at bosætte sig på smukke Samsø. Interessen passer godt med andre undersøgelser, som viser, at der etableres ekstremt mange nye virksomheder på Samsø,” siger Thomas Barfod fra Lokaleportalen.dk.

Annonce

Rødovre lokker

Med et inddekstal på 5,21 kommer Rødovre ikke langt derefter. Det skyldes, ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), at man længe har gjort det attraktivt for virksomheder at slå sig ned i Rødovre.

”Vi tænker utrolig meget over tilgængelighed og infrastruktur. Det skal være nemt at være virksomhed i Rødovre og her tænker jeg egentlig ikke så meget på sagsbehandlingstid, for den, synes jeg, egentlig er okay, men på at komme til og fra virksomheden og kunne drive den slags virksomhed, man har lyst til,” siger han og tilføjer:

”Derfor er vi også i gang med at se på området omkring Islevdalvej, så det bliver mere strømlinet, hvad man må hvor henne. I dag er der kæmpe forskel alt afhængig af, hvilken ende af vejen man er placeret i og det er virksomhederne ikke i stand til at gennemskue, så der skal vi gøre det nemmere.”

Smiler lidt af tallene

I Venstre har Claus Gisselmann Olsen lidt svært ved at tage analysen alt for seriøst.

“Det er en undersøgelse, der får mig til at trække lidt på smilebåndet, når den udelukkende baserer sig på den trafik, der er på søgemaskiner på nettet. Hvis Samsø er det sted flest virksomheder ønsker at slå sig ned, tvivler jeg meget på, at undersøgelsen kan bruges til noget,” afviser Claus Gisselmann Olsen.

Hurtig sagsbehandling

Han er ikke i tvivl om, hvad der virkelig vil tiltrække virksomheder til Rødovre. Også ud over Internetsøgningerne.

“Jeg mener, det vi skal gøre i Rødovre, er at sørge for, det er nemt at etablere og drive din virksomhed. Hurtig sagsbehandling og hjælp til at komme igennem det papirtyrani, som virksomheder bliver pålagt i dag,” siger Claus Gisselmann Olsen og tilføjer:

“Hvis vi samtidig understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og letter på skatten og dækningsbidraget, så har Rødovre alletiders muligheder for at tiltrække gode og solide virksomheder i fremtiden.”

Region hovedstaden er mest populær

Analysen viser også, at størstedelen af de danske virksomheder ønsker at bo i Hovedstadsregionen, som har flere søgninger end alle de andre regioner til sammen. Region Nordjylland kommer på sidstepladsen, mens Region Syddanmark og Region Midtjylland kun har lidt flere søgninger end Nordjylland.

”I Hovedstadsregionen ser vi ganske forbavsende, at København er nede på den fjerde sidsteplads blandt alle regionens kommuner,” siger Thomas Barfod.