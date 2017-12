Vi takker for 15 års godt humør

Preben Madsen (tv) har været en forrygende kollega med en smittende og positiv energi. Han elsker oplevelser og at være på tur med sine kolleger, som på billedet. Foto: Privat

en god kollega Avisen er 16 år gammel, men da vores konsulent Preben Madsen er 54 år ældre, har han valgt at gå på pension.

Af Peter Fugl Jensen

Vores salgskonsulent Preben Madsen, som er en vaskeægte humørbombe med en ufattelig tålmodighed, har valgt at gå på pension. Selvom Preben Madsen er frisk og den person, som er i bedst form i avisens salgsafdeling, kan han ikke løbe fra sin alder. Heldigvis er han ikke kvinde, så vi kan godt røbe alderen, 70 år.

Som han selv siger: “Grundet min fremskredne alder, skal jeg jo gå på pension på et eller andet tidspunkt.”

Det er fra den 1. januar, at Preben har valgt at nyde sit otium, med sin hustru Birgit, på fuld tid hjemme på Ådiget i Islev. Det er vi naturligvis kede af på avisen, for Preben har været med på godt og ondt i næs-

ten 15 år af avisens snart 16-årige levetid.

Han har aldrig sagt nej til arbejde og er gået til de mest mulige og umulige opgaver på de lige så mulige og umulige tidspunkter med et stort smil og masser af gå-på-mod, som man kun kan opleve hos en erfaren herre, der bare elsker at arbejde. Det har smittet af på os andre, der har haft utrolig svært ved at være morgensure eller eftermiddagstrætte i Prebens selskab.

Og selskab er lige Preben, der er socialt anlagt og snakkesalig, hvilket kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst læsere, som har været forbi avisen, har mærket til.

Fis og kvikke kommentarer

At arbejde på en avis kan være en dag med megen seriøsitet og pres fra politikere, annoncører, borgere og ikke mindst os selv, men Preben har altid kunnet finde vej til at få smilene frem.

“Han er et fantastisk livsstykke med helt særlig, smittende og positiv energi,” beskriver vores journalist Christian Valsted vores afgående kollega.

Men Preben er også god, når der skal laves fis med ham. Vores redaktør André Bentsen, som udmærket ved, at Preben ikke er så IT-kyndig, havde oprettet en ‘fake-mail’, som om han kom fra tøjbutikken Gina Tricot.

André, som kaldte sig Jesper Salander, ejer af Gina Tricot, havde booket annoncer for et helt år. Preben printede glad den falske mail ud, gik glædesstrålende ned i Gina Tricot og bad om at tale med chefen, Jesper Salander.

Den stakkels butiksassistent kendte ingen ved det navn, hvilket fik den ellers altid tålmodige Preben til irriteret at spørge:

“Kender du ikke engang din egen chef?”

“Vi har ofte grinet sammen på avisen, men aldrig så meget, som da Preben kom op fra Gina Tricot,” mindes André Bentsen.

Annonce

Slipper ikke avisen helt

Hvordan Rødovre Lokal Nyt bliver uden Prebens humør, er stadig uprøvet, men det bliver svært at erstatte, selvom vi har fået endnu en humørbombe ind i salgsafdelingen i form af Ian Nielsen. Han er, ligesom Preben, vild med sport og en kvik bemærkning.

Helt på pension kan Preben dog ikke gå, da han heldigvis har takket ja til at køre ’serviceruten’, som er ekstra bundter af aviser, som uddeles rundt omkring i Rødovre. Derfor vil nogle stadig møde Preben og få en sludder om livets gang og vi på avisen blive opdateret om stort og småt hver mandag, når han kommer forbi.

Prebens sidste dag på avisen bliver torsdag den 28. december, mens personalet siger farvel over et forhåbentlig mindeværdigt traktement fredag den 29. december, som officielt er Prebens sidste ‘rigtige’ arbejdsdag i øvrigt efter 55 år på arbejdsmarkedet.

På fredag vil vi alle takke Preben for at have været en super god kollega og for 15 års uafbrudt godt humør.