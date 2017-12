Rundkirken overlever

Islev Skoles pigekor sang både til Kaj og Dorthes bryllup ved rundkirken i Islev og igen ved deres guldbryllup i Nordjylland. Koret mødes stadigvæk flere gange om året og synger over telefonen for deres gamle lærer. Foto: Privat

guldbryllup Det var en meget nervøs Kaj fra Åbybro, redaktionen havde i røret før jul. Den tidligere skolelærer på Islev Skole havde fået en nyhed på Facebook galt i halsen og var klar til at starte den helt store kampagne for Rundkirkens overlevelse. Men kirken er allerede besluttet bevaret. Det gør dog ikke hans historie mindre værd at lytte til.

Af André Bentsen

Det var en festdag uden lige, da Kaj og Dorthe for 54 år siden sagde ja til hinanden til den eneste rundkirke i Europa uden for Bornholm.

Den lille kirke i Islev lå længe til at blive revet ned, da planerne for den gamle ungdomsby var til forhandling, men selvom Kaj i al sin frygt troede, at forhandlingerne stadigvæk var i gang på grund af et Facebookopslag, er den historiske kirke altså ikke længere truet af nedrivning.

”Der skal liv i den kirke, i stedet for at den skal rives ned, for det er den eneste rundkirke, vi har, ud over dem på Bornholm. Det er forskellige kirkesamfund, der samlede penge ind til at få den bygget og der er så meget værdi i historien derude, at den bør bevares,” nåede Kaj at sige, inden vi kunne berolige ham.

Da parret blev viet i den lille kirke, var Islev Skoles pigekor med og det er der også kommet en personlig tradition ud af.

”Kaj var personen, der fik os ind i musikken og vi mødes stadig hvert år og synger. Derfor tog vi også til Jylland og sang ved deres guldbryllup,” fortæller Jonna Glifberg, der stadig er en del af koret.

”Kaj foretog en masse frivilligt arbejde. Han tog blandt andet koret, der senere kom til at hedde Centuriakoret, med ud og rejse i Europa. Vi har fået så meget glæde og liv sammen på grund af ham og meget af det startede med brylluppet i rundkirken.”

“Faktisk ringer vi altid og synger over telefonen, når vi mødes, hvis han ikke lige kommer til Sjælland,” griner Jonna Glifberg.