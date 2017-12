Gå med hjertet godt ind i det nye år

Vil du høre mere om årets første gåtur, så kontakt Jann Larsen fra Hjerteforeningen på tlf.: 36 41 06 13 eller på mail: jann.larsen@mail.dk. Foto: Privat

motion Det er muligvis den koldeste måde at få varmen på for første gang i 2018. Hjerteforeningen på Vestegnen inviterer nemlig til den traditionelle nytårsgåtur i Vestskoven den 1. januar klokken 14.

Af André Bentsen

Fjollede hatte, Dronningens nytårstale og fyrværkeri. Vi har mange sjove traditioner nytårsaften, men også dagen efter har mange en tradition, de plejer at kaste sig over.

For de friske typer kan man stadigvæk være med til at starte 2018 på den bedst tænkelige måde

Med rester af nytårsbobler i kroppen og ønsker om et sundere 2018 går tusindvis af danskere nemlig denne dag med på Hjerteforeningens gåtur i

Vestskoven den 1. januar klokken 14 med start fra Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2 i Albertslund.

“Et nyt år starter for mange med ønsker om en sundere livsstil og det gavner hjertet. Gå-motion er god motion og gang kan være med til at nedsætte både blodtryk og kolesterol. En anden fordel er, at gang er en social form for motion, hvor du samtidig kan tale med familie og venner,” siger Jann Larsen, formand for Hjerteforeningen på Vestegnen. Han fortsætter:

“Du behøver kun et par gode sko, så er du i gang og har taget det første skridt. Det bliver nemmere at fortsætte den aktive gang resten af året.”

Der er også banko

Turen finder sted mandag den 1. januar fra klokken 14. Gåturen er på små 5 til 6 kilometer og går gennem den vinterklædte Vestskov. Mødestedet er Herstedøster Skole, som ligger på Trippendalsvej 2.

Efter turen er der mulighed for at sætte sig ind i skolens aula for at nyde en kop medbragt kaffe eller te og måske lidt kransekage, som er til overs fra aftenen før.