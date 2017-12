14-årig fik SMS-trussel fra ‘SSP’

En ung fyr fik i sidste uge sit livs skideballe, efter hans mobiltelefon er blevet brugt til at sende særdeles voldsomme beskeder til en kun 14-årig pige i Rødovre - under dække af, at det var SSP, som var afsenderen. Nu advarer SSP alle. Foto: SignElements

digital mobning En ung fyr fik i sidste uge sit livs skideballe, efter hans mobiltelefon er blevet brugt til at sende særdeles voldsomme beskeder til en kun 14-årig pige i Rødovre - under dække af, at det var SSP, som var afsenderen. Nu advarer SSP alle.

Af André Bentsen

Børn og unge, som bliver mobbet på nettet, frygter ikke blot at komme i skole, men også at være online i deres fritid. Den der bliver online-mobbet har nemlig aldrig fred. Der er desværre mange eksempler på, at pinlige billeder og videoer bruges til at mobbe med ved at dele dem på nettet. Mobning kan også ske ved, at der oprettes hadegrupper på Facebook mod en person. Den det går ud over har aldrig fred - det kan ske på alle tider af døgnet. Vær den der tør sige fra, når en anden bliver mobbet. Kontakt den det går ud over i øjeblikket. Når man er udenfor fællesskabet, har man brug for nogen, der vil tale med en. Fortæl om mobningen til lærere og forældre. Bliv ved med at sige til dem, at de skal hjælpe med at ændre situationen.

Hej vi har fået anmeldelser om, at du sender billeder af dig selv nøgen. Du kan vælge at tale med os og så sker der ikke mere. Ellers kommer vi personligt til din adresse. Venlig hilsen SSP Rødovre.”

Skrækbeskeden, der kan ryste selv den mest klippefaste voksne, blev forleden sendt til en kun 14-årig

pige i Rødovre.

Hun handlede heldigvis snarrådigt og tog med det samme sine forældre med på råd og de fandt hurtigt frem til afsenderens far, der har lovet at uddele en skideballe.

Alligevel advarer SSP i Rødovre nu andre unge om at tænke sig om.

“Når vi i SSP og gennem vores fire SSP netværk er bekymret for en ung, eller en ung i Rødovre kommune har været på vores ugentlige Onsdagsmøde, hvor socialforvaltningen, skoleafdelingen og politiet, hver uge samles og følger op på dels politiets døgnrapporter, børne- og famileafdelingens bekymringer, samt opsamling af bekymringer fra de fire

SSP netværk, så er der en helt fast procedure for, hvordan vi handler,” understreger Annie Johanson fra SSP.

“Vi kontakter altid forældrene til unge under 18 år. Det skal vi, både fordi det står i lovgivningen, men også fordi, forældrene skal og bør være en del af løsningen for deres barn, hvis barnet har foretaget sig uhensigtsmæssige ting,” forklarer hun.

Den måde SSP henvender sig på, kan enten være via brev eller telefonopkald.

“Derefter aftaler vi ofte et hjemmebesøg, eller vi inviterer forældrene og barnet til møde på kommunen,” påpeger Annie Johanson, der afviser, at SSP nogensinde kunne finde på at sende en besked til et barn eller en ung.

“Jeg kan godt svare på sms til en ung, der spørger mig, om jeg vil hjælpe med deres projektopgaver, eller om jeg kan skaffe dem praktikplads hos politiet, da det jo ofte er den måde, de unge kommunikerer på. Men jeg vil ikke sende en sms eller ringe direkte til en ung under 18 år, hvis vi har behov for et hjemmebesøg. Den kommunikation går gennem forældrene,” slår hun fast.

Digital dannelse

I Rødovre arbejder SSP allerede med at forebygge digital mobning. Dels undervises eleverne i 4. klasse i sociale medier og digital dannelse af skolepædagoger og til forældrenemøderne. I forlængelse af undervisningen er der debat mellem forældrene og skolepersonale om temaet, dels er kommunen på vej med et nyt fag: Teknologi og innovation.

“En del af det nye fag omhandler også digital dannelse og trivsel. Begrebet digital dannelse dækker over både evnen til at forholde sig kritisk til oplysninger på nettet, evnen til at anvende digitale medier samt viden om, hvordan man optræder digitalt dannet på nettet; hvordan man efterlader såkaldte digitale fodspor, som både kan skabe muligheder og begrænsninger for fremtiden,” siger Annie Johanson.