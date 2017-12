Eller var ved fuld bevidsthed

Connor Hardowa mener, at Rødovres powerplay er blevet godt. Foto: Brian Poulsejn

ishockey Mads Eller fik en hård medfart i kampen mod Aalborg: ”Jeg var ved bevidsthed hele tiden, men jeg kunne godt mærke han ramte mig i hovedet.” Vi har også talt med Connor Hardowa.

Af Peter Fugl Jensen

Kampens mest omdiskuterede episode var den voldsomme tackling mod Mads Eller midtvejs i 3. periode. Hvordan så Mads Eller selv episoden?

”Jeg fik en pasning i neutral zone og kommer ind over blå. Jeg kunne se, at der ikke var plads, da en back kom mod mig, så jeg lagde pucken mod mål. Jeg ser han løfter skøjterne fra isen og så mærker jeg, han rammer mig i hovedet, så mit hovedet ryger ind i glasset,” beskriver Mads Eller. Han fortsætter:

”Jeg mærker et ordentlig smæld. Jeg var ved bevidsthed hele tiden, men jeg kunne godt mærke han ramte mig i hovedet. Jeg har tidligere prøvet, at der er noget, som jeg ikke kan huske, sådan var det ikke denne gang og jeg føler, jeg er okay. Men det er først i morgen, jeg ved præcist, hvor slemt det er,” siger Mads Eller, der scorede til 2-2 midtvejs i kampen, som var Ellers 13. sæsontræffer, hvilket gør ham til Rødovres mest scorende spiller.

Glæder sig over powerplay

Backen Connor Hardowa evaluerer kampen:

”Vi kom dårligt fra start, da Aalborg spillede lidt bedre end os i 1. periode, selvom begge hold kom frem til nogle gode chancer. Bagud 0-2 kæmpede vi os godt tilbage og viste store moral ved at vende kampen til 3-2. Vi kunne desværre ikke holde fast i føringen og da vi kom bagud igen, havde vi desværre ikke kræfterne til at svare igen.”

I taber 0-4 i spillet fem mod fem. Hvad er årsagen til det?

”Vi skøjter egentlig meget godt med dem og vi spiller en god kamp, men vi har bare endnu ikke fundet vejen til at vinde over dem endnu,” Hardowa, som glæder sig over et godt powerplay.

”Det vinder vi jo 3-0 og det er godt at se, hvordan det fungerer og at vi skaber mange scoringsmuligheder. I 3. periode havde Aalborg foretaget nogle ændringer i deres boxplay, som hjalp dem, mens vores ændringer desværre gav den modsatte effekt.”

En rygende pistol

Næste kamp er mod Rungsted, som Rødovre skal vinde for at komme tilbage i top 6.

”Det er altid gode kampe mod Rungsted og man må forvente en god fight. Vi kender hinanden godt, det er et rival-opgør og der er ofte meget spil frem og tilbage, som er underholdende. Jeg forventer, Rungsted kommer i høj fart, at det bliver en tæt kamp, men at vi får fordel af at spille på hjemmebane til en sejr,” spår Hardowa.

Der er jo ofte mange mål i jeres kampe, hvordan er det som back?

”Vi forsøger jo at eliminere vores fejl og modstandernes mulighed for at komme frem til store chancer og det ønsker jeg også som back, for det er ikke sjovt, når der scores mange mål mod os. Men nogle gange er det bare en rygende pistol ude på den is og så må kampen gå sin gang. Det vigtigste er, at vi vinder og vi spiller hver eneste kamp for at vinde. Vi er placeret lige omkring top 6 med cirka 20 runder tilbage, så hvert eneste point er vigtigt for os,” fastslår Rødovres canadiske spiller.