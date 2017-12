Nedlagt i fem mod fem spillet

Mads Eller måtte udgå efter en tackling i hovedet. Foto: Ian Nielsen

ishockey Aalborg Pirates har bare krammet på Rødovre Mighty Bulls, da nordjyderne for fjerde gang ud af fire kampe vandt over tyrene. Rødovre tabte kampen 0-4 i spil fem mod fem, men vandt powerplay-spillet med 3-0. Mads Eller ude efter grim tackling i hovedet.

Af Peter Fugl Jensen

De to holds skudstatistik var jævnbyrdige, selvom meget spil foregår i Rødovres zone. Men hjemmeholdet var stærke til at holde nordjyderne på ydersiden og var samtidig uhyggelig giftige, når de kom i op gæsternes zone.

Modsat fik Aalborg til tider lagt Rødovre under hårdt pres og udspillede flere gange tyrenes defensiv i spil fem mod fem.

Det gav en intens og jævnbyrdig kamp, der – fortjent – endte med den fjerde sejr til Aalborg mod Rødovre i ligeså mange indbyrdes kampe i denne sæson.

Desværre måtte Mads Eller forlade isen, da nordjydernes Lasse Bo Knudsen ’kørte Mads Eller over’ i en jernhård tackling mod hovedet. Det så vildt ud, da jydens skøjter var cirka 20 centimeter over isen, da han fløj mod Ellers hovedregion.

Et par dumme fejl

De første 10 minutter blev til ’lige-ved-næsten’ afslutninger og kampen var ganske stilfærdig, selvom Rødovre havde de fleste afslutninger uden at være rigtig farlige.

Derfor kom nordjydernes mål, som en lille overraskelse, da der faktisk ikke rigtig var fare på færde, men i Rødovres mand mod mand spil, så slap Jannik Karvinen sin direkte modstander, Martin Højbjerg, der umarkeret havde let ved at styre pucken fra Clay Anderson i mål.

Efter scoringen fik Aalborg bedre fat og fik bidt sig fast i Rødovres zone, dog med mest spil i de ufarlige områder ’udenfor slottet’. Det blev dog til en afslutning fra den 16-årige Jonathan Brinkmann, hvis forsøg Rødovres keeper Gasper Krosejl havde let ved at redde.

Men det ændrede ikke ved, at Aalborg så ud til at have overtaget. Det var dog en omstilling, som sendte nordjyderne yderligere i front.

Efter kamp om pucken ved Aalborgs boks, kom jyderne pludselig stormende ud af ’klumpen’ og var tre mod en. Den foræring takkede gæsterne for, da Kabanov sendte en præcis tværpasning ind på bladet af Martin Lefebvre, som firsttimede pucken i mål til 0-2.

I par skift senere begik målscoreren Lefebvre en tåbelig forseelse, der betød to minutters straf, som lukkede Rødovre ind i perioden. Efter et udmærket powerplay endte Kevin Montgomery med at sende pucken i mål, mens to holdkammerater foran mål spærrede for keeper Tadeas Galanskys udsyn.

Målet vendte på ny kampen, da det tydeligvis gav tyrene ny energi og tro på yderligere mål. I periodens slutfase kom Rødovre frem til adskillige gode muligheder, men Galansky og Aalborgs defensiv holdt stand.

Intens 2. periode

Nordjyderne kom bedst ud til de næste 20 minutter, men de to største muligheder til jyderne kom efter hurtigt omstillingsspil, men den ’sidste’ pasning var lige upræcis nok. I stedet tog Christopher Frederiksen en klodset udvisning, da han tog benene på Mads Ellers. Det betød periodens første powerplay og det var igen til hjemmeholdet.

Igen takkede tyrene for overtalsspillet ved at finde vej til nettet. Eller som trak udvisningen eksekverede pucken op i hjørnet med en flot firsttimer, men målets ære tilfalder Rasmus Astrup for et fantastisk oplæg med sin pasning bag fra målet.

Trods scoringen fortsatte Aalborg med at trykke på, så meget af spillet foregik i Rødovres zone, men jyderne blev aldrig rigtig farlige.

I stedet begik piraterne endnu en torskedum udvisning, da Nikolaj Carstensen i en upresset situation sendte pucken ud over pleksiglasset.

Endnu et powerplay til Rødovre og endnu en scoring. Denne gang skulle Rødovre kun bruge 16 sekunder før pucken lå bag Galansky.

Montgomery tiltrak sig al opmærksomheden, da han trak frem og signalerede, han var klar til at modtage en pasning med et slagskud. I stedet sendte Karvinen pucken på tværs af målfeltet, hvor Rasmus Astrup kunne firsttime pucken ind i et tomt mål. Så var kampen ellers vendt fra 0-2 til 3-2.

Så fik Rødovre momentum, men det sluttede brat, da Lasse Bo Knudsen fik hevet to rødovrespillere med sig straffeboksen, så piraterne kunne gøre sig klar til aftenens første powerplay i deres favør.

Det brændte alvorligt på og kun storspil af Gasper Krosejl og ineffektive afslutninger hindrede en udligning. Men jyderne og deres mange udlændinge havde igen bidt sig fast i Rødovres zone, så tyrene kæmpede bare for at få pucken ud af zonen.

Det gik dog galt med godt et minut tilbage af perioden, da gæsternes første kæde alt for nemt fandt vej til nettet sekundet efter en faceoff. Oliver Hirse vandt sin face-off hen til Kirill Kabanov, som fik al den tid, han kunne ønske sig og det skal man ikke give en teknisk begavet russer, som derfor sendte pucken i mål til 3-3. Ganske fortjent i øvrigt.

Selvom der kun manglede godt et minut brændte det gevaldigt på og Gasper Krosejl måtte diske op med to store redninger, inden de to hold skøjtede ud til pause.

Mads Eller ’kørt over’

Gæsterne havde ikke tænkt sig at spille på uafgjort i den måske afgørende periode, da de kom blæsende ud af starthullerne og fortsatte det tunge pres mod Rødovres mål.

Efter flere nærgående forsøg, fik gæsterne belønning for deres offensive spil. Bergholt blev ’rundbarberet’ og sekunder senere sendte den tidligere rødovrespiller Mikkel Højbjerg pucken i mål til 3-4.

Kæden med Astrup, Asperup og Carlsen var momentvis farlige i gæsternes zone, men det var stadig Pirates i den spilstyrende rolle.

Sådan fortsatte det til Mads Eller satte en ren og hård tackling på jydernes back Lasse Bo Knudsen, der tydeligvis ikke kunne tåle den del af spillet. Så da han fik chancen for ’hævn’ nogle sekunder senere, hoppede han 20 centimeter og tordende en tackling mod Mads Ellers hoved. Han blev liggende groggy på isen og kom ikke tilbage i kampen.

Mon ikke disciplinærudvalget bliver sendt på arbejde efter den tackling, selvom det detaljemæssigt var svært at se præcis, hvad der skete fra pressepladserne.

Dermed ventede der fem minutters powerplay og med tanke på Rødovres effektivitet i overtal tidligere i kampen steg forventningerne til en udligning.

Men Rødovres overtal fungerede ikke denne gang, heller ikke da Julian Jakobsen også måtte gå den tunge gang til udvisningsboksen, så Rødovre spillede 5 mod 3. Største mulighed tilfaldt Aalborgs Jonathan Brinkmann, der kom ind fra straffeboksen og fik en friløber, men den 16-årige nordjyde manglede erfaringens kynisme til at afgøre kampen.

I slutminutterne pressede Rødovre på for en udligning, men det blev en fuser for de knap 1000 tilskuere, da deres helte tabte, selvom de faktisk fik en flot – nogle gange rodet – og intens kamp.