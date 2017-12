Brandalarm stoppede kamp

Spillere og tilskuere er på vej ud af hallen.

ishockey Rødovre Mighty Bulls og Aalborg Pirates nåede at blive spillet i et minut og seks sekunder, så blev hallen ryddet på grund af at brandalarmen gik igang. Kampen blev stoppet i godt 10 minutter.

Af Peter Fugl Jensen