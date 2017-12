Kom i form med Rødovre Lokal Nyt

Sved på panden Når det kommer til at holde formen ved lige efter julemaden, er gode råd ikke dyre. Faktisk er de helt gratis serveret her fra avisens personlige coach og livsstilsblogger, Trine Schierning. Faktisk er det sikkert nemmere at komme igennem træningen end du tror, hvis du altså bare planlægger, træner effektivt og sætter ambitionerne ned.

Af André Bentsen

Ligesom de fleste – ikke mænd – planlagde nytårsmenuen i god tid, kan det være en fordel at planlægge sig ud af problemerne med at få trænet hen i starten af det nye år. Det mener Rødovre Lokal Nyts blogger og personlige coach, Trine Schierning.

”Prioriter din træning og planlæg den i kalenderen på forhånd. Når du afsætter tid til din træning og får den plottet ind i kalenderen, har du allerede et rigtig godt udgangspunkt for en aktiv december. Når tiden er afsat, behøver tidsnød i hvert fald ikke være en undskyldning,” siger Trine Schierning, der minder om, at det altså er helt i orden at prioriterer sin træning på lige fod med sociale julearrangementer.

”En time afsat til træning er rigtig godt givet ud i en måned, der for mange er fyldt med stress, jag og mange planer,” siger hun uden at hæve så meget som en løftet pegefinger.

Sæt ambitionerne ned

De fleste af os har året rundt et ambitionsniveau, der sjældent følger med resultaterne på træningsappen på mobiltelefonen. Især i januar måned bliver det dog endnu sværere at få ønsketænkning og virkelighed til at mødes på træningsbanen. Men det gør, ifølge Trine Schierning, slet ikke noget, hvis man bare huske at justere sit ambi-

tionsniveau, så det er realistisk.

”Det er okay at have travlt og det er okay, at tiden til træning ikke er den samme i december, som i årets øvrige måneder. Accepter det og arbejd med det du har.”

“Din træning eller generelle fysiske form lider

ikke under, at du drosler en smule ned i én måned,” lover hun.

Til gengæld er det vigtigt at træne effektivt.

Træn effektivt

”Når du er afsted, så udnyt tiden effektivt. Træn hele kroppen på én gang og lav super- eller maxisæt. På den måde foretager du så mange øvelser som muligt, på så kort tid som muligt. Suppler også meget gerne med afsluttende intervalkonditionstræning for at få pulsen op,” foreslår Trine Schierning, der, for at vise, hvor nemt det egentlig er at lave en nem træning derhjemme selv, har kastet sig over avisens sagesløse redaktion.

”Når man først lige lærer øvelserne at kende, så er de ikke så svære at lave,

men til gengæld er det sjovt at prøve noget nyt og så får man masser af sved på panden. Det skader jo ikke i en tid, hvor det er alt muligt andet, vi plejer at proppe på panden,” griner Heidi Fugl Jensen.

Se hende og avisens øvrige ansatte prøve kræfter med Trine Schiernings øvelser i videoen på rnn.dk

og på Facebook.

Vi kan afsløre, at du kommer til at se eminente koordinationsevner og fysisk kunnen indenfor så velstøbte discipliner som ’bent over row’, KB Thruster, jump squats og burpees.