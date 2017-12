Vild redningsaktion er årets mest læste

Redningsaktionen i IrmaByen er åres mest læste historie på rnn.dk. Foto: Privat

En ildebrand på toppen af et højhus og den vildeste redningsaktion i byens historie, er den mest sete nyhed i Rødovre i 2017. Kan du huske de andre historier fra året, der er gået?

Af Christian Valsted

Glemmer du, så husker vi. I hvert fald med en lille smule hjælp fra Internettets gode hukommelse. På avisens hjemmeside www.rnn.dk kan man her se, hvilke historier, der har fanget flest læseres interesse og der tegner sig et billede af, at drama og konflikter stadigvæk har et tag i læserne. I hvert fald af de mange interesserede, der hver dag supplerer deres nyhedsbehov med historier fra den lokale andedam på rnn.dk

Ud over de 20.000 faste læsere, som Gallup fastslår bruger Rødovre Lokal Nyt hver uge, har avisens hjemmesiden nemlig et godt tag især i den lidt yngre del af borgerne.

Men hvad læser de så?

Med mere end 22.000 unikke læsere, var den vanvittige redningsaktion i IrmaByen den helt store publikumsmagnet i 2017. Den snarrådige kranmand, der redder sin kollegas liv, ved at flytte kranen tættere på, så han kunne hoppe ud fra det brændende højhus, blev ikke bare læst igen og igen på rnn.dk, men videoen nåede også så vidt som til morgen-tv i USA, Sverige, Tyskland og er blevet set flere hundrede tusinde gange forskel-

lige steder på Internettet.

Annonce

To teenagere udviste stort mod

Der er noget med redningsaktioner i 2017. En sen sommeraften ser to teenagedrenge en lille pige ligge og sove på en parkeringsplads. I bilen sidder moderen og en efterlyst straffefange, som er helt væk på stoffer.

Drengene sørger for at politi og ambulance kommer til og får reddet den lille pige og en søskende i sikkerhed.

Det var en bedrift, der gjorde historien om drengene til årets næstmest læste på rnn.dk.

På tredjepladsen kommer den opsigtsvækkende historie om den lokale politiker Kim Hammer, der fik børn til at forlade et valgmøde på Nyager Skole grædende efter sætningen: “Muslimer er ødelæggende for den vestlige Verden.”

Så er der mere fest og farver over fjerde og femtepladsen over årets mest læste historier, hvor vores faste afstemning, om hvem der skal have idrætspriserne helt sensationelt slår galleriet fra årets 90’er fest.

Koncert-kaos

Boligerne, der skal lejes ud i Islev, tiltrak sig nok opmærksomhed til en sjetteplads, mens det økonomiske kaos efter For Evigt koncerterne, der efterlod mange samarbejdspartnere uden løn kommer ind på en 7. plads, da vi skrev historien om Cut n’ Eat, der endnu ikke har fået de penge, som arrangørerne skylder.

Til gengæld var der mere

uro efter og under en koncert. Men kun nok til en ottendeplads. Denne gang var der tumult og aflysning, da Rødovre Centrum blev vidner til skubben og senere slåskampe i forbindelse med koncerten med Rødovredrengen Gilli.

Centeret kommer også med på niendepladsen over mest læste historier. Der er mange læsere, også uden for Rødovres grænser, som interesserer sig for den lokale markedsstolthed, især når historierne handler om kommende udvidelser.

På tiendepladsen runder historien om, at Vestbad hev proppen til 50 meterbassinet året af på fornemmeste vis.