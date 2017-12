SPF-boliger skal booste hele Islev

De kommende rækkehuse i Islev er lejeboliger og Cervo Gruppen oplyser, at udlejningen begynder 1. februar. Billedet er fra rejsegildet tidligere på måneden. Foto: Privat

islev 190 boliger og 500 nye borgere. Byggeriet på den tidligere SPF-grund skrider planmæssigt frem og vil, hvis man spørger ejendomsfirmaet bag projektet, give et boost til hele bydelen.

Af Christian Valsted

Der er fart på byggeriet på grunden ved Islevgård Allé, der tidligere husede Statens Pædagogiske Forsøgscenter, SPF. Fortsætter byggeriet som planlagt, vil de første nye beboere flytte ind i ’Islevhave’ i oktober måned 2018.

I forrige uge inviterede ejendomsfirmaet bag projektet, Cervo Gruppen, alle håndværkerne til rejsegilde, hvor der, traditionen tro, blev serveret pølser og sodavand.

”Rejsegildet er husets og håndværkernes fest. Uden dem kunne vi sidde og kigge ned i vores excel-ark, men det bliver der ikke bygget mange rækkehuse af. Det er vigtigt med respekt over for de håndværkere, der lægger mursten på mursten,” fortæller Morten Borup, der er udviklingschef i Cervo Gruppen.

En gave til Islev

I alt skyder der 73 rækkehuse op på grunden og mod Slotsherrensvej skal der bygges 117 lejligheder i op til fire etager. Det bliver til 190 boliger i alt og rundt regnet 500 nye Islevborgere.

Ud over de mange nye boliger bliver der også etableret en stor park og to legepladser på grunden. Cervo Gruppen har samtidig tilkendegivet, at den særprægede rundkirke bliver bevaret. Alt i alt har Morten Borup en klar forventning om, at byggeriet på mange måder kan være med til at give Islev et skub i den rigtige retning.

”Islev får et helt nyt boligområde på et sted, der før lå øde hen. Kommunens nye ID-linje går lige forbi og med den kommende letbane, bliver der skabt helt nye muligheder for transport, der både er til gavn for borgerne i Islev, men også for erhvervslivet og detailhandlen,” siger Morten Borup.

Den holdning er borgmester Erik Nielsen (S) enig i.

“Islev er inde i en positiv udvikling med mange spændende projekter.

Både ID-linjen og boligbyggeriet på SPF-grunden. Letbanen er en vigtig brik, da den vil skabe endnu flere trafikforbindelser og være med til at binde Islev bedre sammen med resten af Rødovre,” siger Nielsen.

Efterlyser indkøbsmuligheder

I Facebookgruppen ’Islev Torvs Støtter’ er der ligeledes et håb om, at boligprojektet kan give Islev et løft.

”Jeg håber, det bringer mere forretningsliv med sig, som alle vil have godt af. Der mangler f.eks. en Netto, synes jeg. Jeg tror, de tiltag, der sker sammen med letbanen, på sigt kan gøre Islev et meget attraktivt sted at bo,” siger Kathrine Elaine Gil Olivares og hun er ikke den eneste, der efterlyser bedre indkøbsmuligheder i området.

Det gør Helle Ankjær Pedersen også.

”Glæder mig til flere borgere i Islev. Om det giver et ’boost’, får vi jo at se. Jeg synes personligt, at indkøbsmulighederne er begrænsede, hvis du ikke har bil, men Islev er dejlig og med tiden kan det blive endnu dejligere. Når der kommer flere borgere til, er der vel også flere, der gider kæmpe for forbedringerne,” skriver hun.