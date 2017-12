Nytår med mere omsorg

Borgmester Erik Nielsen har især stor ros til overs, når det gælder foreninger, de frivillige- og idrætsforeningerne, der skaber fællesskab og bærer en stor og vigtig del af sammenhængskraften i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

FÆLLESSKAB Vi skal glæde os over de store projekter i byen, men også huske den nære omsorg, mener borgmester Erik Nielsen, der ser frem mod 2018 med spænding.

Af André Bentsen

Han er ikke bange for at stille sig i skudlinjen på vegne af hele Rødovre, når de store spørgsmål kræver svar, men selvom borgmesteren, uden sammenligning, er den største fisk i den lokale andedam, er han ikke meget for at stjæle hverken rampelys eller taletid fra andre, når det kommer til at gøre sig klog på hele byens vegne.

Alligevel er det lykkedes at komme ind bag privatpersonen Erik Nielsen og få ham til at kigge frem og tilbage i anledning af nytårsskiftet.

En af de store, glædelige begivenheder kom i starten af året, hvor Den A.P. Møllerske Støttefond gav en stor gave på næsten 32 millioner kroner til en historisk publikumsmagnet.

”Sammen med de 13 millioner kroner, som Rødovre Kommune og Brøndby Kommune selv investerer, betyder det, at Vestbads historiske friluftsbad genopstår,” siger Erik Nielsen tydeligvis glad.

Selvom det ikke er et tilfælde, at han fremhæver netop Vestbad, understreger han, at der har været mange højdepunkter i året, der gik.

”Det er altid et højdepunkt for mig, når vi fejrer de lokale sportstalenter, foreningsledere og ildsjæle. Jeg mindes også med stor glæde de mange gode lokale arrangementer. Eksempelvis den krigshistoriske festival med 20.000 gæster, Vi Elsker 90’erne, Kulturnatten og Rødovredagen. Året sluttede meget passende af med, at der kom lys på det nymalede vandtårn, som jo er et vartegn for Rødovre,” siger Erik Nielsen, der indrømmer, at have ønsket netop dette i mange år.

Hvad har du lært af året, der er gået?

”Jeg er endnu en gang blevet bekræftet i, at vi kan noget særligt i Rødovre, når vi står sammen og løfter i flok. Jeg er også glad for, at vi har en lokalavis, som er med til at gå forrest og med til at skabe fællesskab. Det gør en forskel for mennesker i Rødovre, når man for eksempel forsøger at afhjælpe ensomhed og skaffe lærepladser til unge.”

Udfordringer på børneområdet

Ved nytårets komme har vi en tendens til at kigge fremad, men hvor det, for almindelige mennesker, kun gælder for de næste 365 dage, skal politikeren i mennesket have lidt mere langsynede briller på, samtidig med, at man kan se advarslerne lige foran snuden.

”På den korte bane har vi en udfordring, fordi Rødovre er populær som aldrig før og der er stor tilstrømning af børnefami-

lier. De vil gerne bo et sted, hvor der er gode forhold for børnene og som er tæt på København,” siger Erik Nielsen og fortsætter:

”Det er en fantastisk udvikling! Men lige nu og her giver det et stort pres på vores daginstitutioner. Vi følger udviklingen meget tæt og tager alle redskaber i brug, så der fortsat er garanti for pasning til alle børn. I det nye år kommer der både flere daginstitutionspladser og flere pædagoger til børnene.”

Teknologi og innovation

Borgmesteren forventer sig meget af den store satsning, Rødovre foretager i folkeskolen næste år. Han glæder sig til at se, hvordan børnene tager imod det.

”Vi opretter jo et helt nyt fag, ’teknologi og innovation’. Vi er det første sted i landet, hvor alle klassetrin skal arbejde med det. Der kommer også et nyt teknologisk værksted, hvor eleverne kan eksperimentere med de nyeste digitale teknologier, for eksempel robotter og 3D-printere. Vi skal have store ambitioner på børnenes vegne. Med det nye fag bliver de klædt på til fremtiden og får digitale færdigheder og digital dannelse.”

Tre kæmpe projekter

På længere sigt kommer der til at ske en spændende udvikling af vores by, er borgmesteren sikker på.

I de kommende år er der særligt tre steder, som er i fokus.

”Der vokser en ny bydel frem ved det udbrændte Rødovre Stationscenter. Siden det nedbrændte i 2013, har det ikke været kønt at se på og vi har pres-

set på for at få udviklet området. Det er endelig lykkedes. Der kommer en flot indgang til Rødovre med tre tårne og en bro over Tårnvej,” påpeger Erik Nielsen.

”I Islev fortsætter vi forskønnelsen af Islevbrovej. Om cirka seks år kan man, fra den nye lokale station, for enden af Islevbrovej stige på letbanen, der kommer til at køre mellem Ishøj og Lyngby.

Endelig har Kommunalbestyrelsen vedtaget en helhedsplan for udviklingen af det centrale Rødovre – bykernen. Visionen er at lave en langsigtet omdannelse af området, så der kommer mere byliv. Der er allerede investorer, som har vist interesse for at bygge boliger,” afslører Erik Nielsen og får næsten dårlig samvittighed over de ting, han ikke når at fremhæve her på falderebet til 2018.

”Der er gang i så meget i Rødovre, så der er meget andet, jeg også kunne nævne. Eksempelvis det nye Vestbad, de moderne plejeboliger på Ørbygård og den spændende udvikling inden for velfærdsteknologi, hvor vi løbende prøver nyt af og udbreder det, der giver større livskvalitet og gør den enkelte mere uafhængig af hjælp fra andre.”

Er der noget vi skal blive bedre til i Rødovre?

”Det er der helt sikkert, for man kan jo altid blive bedre. Personligt synes jeg, det kunne være spændende at udvikle videre på det lokale demokrati, som jo vedrører os alle. Erfaringerne med børnedemokrati i Kærene er gode og vi er allerede kommet langt med initiativer som digital høringsportal og borgerdrevne forslag, som vi var den første kommune i landet til at åbne op for.”

Nemmere at blive hørt

Netop borgerforslagene var vi her på avisens fødselshjælpere til, men selvom

vi blev overhalet indenom, i forhold til at få et borgerforslag vedtaget i kommunalbestyrelsen, er der blevet lagt mærke til dem, lover borgmesteren.

”Og flere af dem er faktisk blevet gennemført, selvom de ikke har opnået stemmer nok til at blive drøftet i Kommunalbestyrelsen. Vi har gjort de første erfaringer med det. Hvis det står til mig, skal borgerdrevne forslag fortsætte, når den 2-årige forsøgsperiode udløber i 2018 og antallet af stemmer, det kræver for at få drøftet et forslag i Kommunalbestyrelsen, skal sættes ned,” foreslår han.

Ildsjælenes fællesskab

Rødovre er en by med fokus på fællesskab. Et fællesskab der gerne skal blomstre videre i det nye år.

”Der er mange mennesker i Rødovre, der er med til at gøre en forskel for andre og der er mange, som fortjener en stor tak for indsatsen i 2017. Det gælder ikke mindst alle de frivillige, som vi er stolte af og som vi skal bakke så meget som muligt op om. Der er virkelig mange frivillige ildsjæle, som er med til at løfte opgaverne side om side med de professionelle på blandt andet det sociale område – til stor glæde for dem, der har det sværest i vores kommune,” siger Erik Nielsen og skynder sig at tilføje:

”For slet ikke at tale om de mange frivillige på idræts- og foreningsområdet, som er med til at sikre sammenhængskraften i vores by. Foreningslivet er et meget værdifuldt netværk mellem mennesker, både

i de enkelte foreninger og mellem foreningerne i Rødovre.”

Bekymret for huspriser

Som byens ubestridte bykonge kan borgmesteren sætte et stort fingeraftryk på årene, der kommer, men det er alligevel svært at spå om fremtiden, selv for ham.

”Der er en stor omskiftelighed i den tid, vi lever i, og vi kommer helt sikkert til at opleve store forandringer. Der er meget, der vil have ændret sig om ti år,” starter han.

”Når man samtidig ser på udviklingen i huspriserne, kan jeg godt blive lidt bekymret for, hvor vi er på vej hen. Derfor tror jeg faktisk, det vigtigste er at have fokus på at bevare det mest grundlæggende i vores velfærdssamfund, hvis der også skal være plads til alle i Rødovre om ti år,” fortsætter borgmesteren og rammer tonen for en nytårstale på det helt rigtige tidspunkt:

”Vi skal have et samfund, hvor der fortsat er tryghed og omsorg for vores ældre, hvor alle børn får gode muligheder i livet – uanset om deres forældre er direktører eller på dagpenge. Det er jo også derfor, vi i dag holder skatten i ro og ikke tømmer fælleskassen på skattelettelser. En kommune er ikke en bank, men vi bliver nødt til at have noget at stå imod med, så der også er råd til den nære velfærd i fremtiden.”

Hvilket budskab tager du med dig ind i 2018?

”Lad os stå sammen om at sikre, at 2018 bliver et fremgangens år for Rødovre. Jeg vil gerne takke alle borgere, medarbejdere og erhvervslivet for året, der gik. På vegne af hele Kommunalbestyrelsen vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår.”