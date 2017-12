Trækker spændingen

Hvem vinder 'Rødovre Musikpris 2018'? Rødovre Kommune har, i modsætning til tidligere år, valgt at vinderen først skal afsløres til den årlige nytårskoncert i Viften den 7. januar. Foto: Brian Poulsen

Rødovre musikpris Rødovre Kommune har fundet vinderen af ’Rødovre Musikpris 2018’, men holder indtil videre kortene tæt til kroppen og venter med afsløringen til den traditionsrige nytårskoncert den 7. januar.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har for vane at afsløre navnet på vinderen af ’Rødovre Musikpris’ i ugerne inden den årlige nytårskoncert i Viften, hvor vinderen bliver hyldet. Men i år er der mere hemmelighedskræmmeri end tidligere.

”Det giver kun et ekstra pift til prisen, at vi først offentliggør vinderen på

dagen i Viften,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

80.000 til vinderen

Der venter vinderen et dejligt økonomisk skulderklap. Rødovre Musikpris uddeles af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum i fællesskab. Rødovre Centrum bidrager med 40.000 kroner og Rødovre Kommune med 40.000 kroner.

Formålet er at påskønne en yngre udøvende musiker eller orkester med et kontant beløb, der kan tjene som belønning og opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv.