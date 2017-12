Tre profetvindere 2017

Preben Rølling tog ikke sin datter Vivian med op på avisen, for hun mente, det hele var far Prebens, billedet, fortjeneste. Foto: Brian Poulsen

profetkonkurrence Helge Mickelsen, Preben Røllng og Vivian Rølling havde alle 11 rigtige og derfor bedst til at spå, hvad der skete i Rødovre i 2017.

Af Peter Fugl Jensen

Preben Rølling må have været meget sikker i sin sag, da han indleverede årets kupon, for han udfyldte en tilsvarende og skreve datterens navn, Vivian, i stedet.

Det betød 11 rigtige for dem begge, som dermed kan nyde 2×2 gode flasker rødvin, som vinderne modtager.

Vivian og Preben Rølling spåede forkert, da det gjaldt spørgsmålene om Alternativet kom ind i kommunalbestyrelsen, som de havde gættet.

De var også positive med hensyn til, om RHs herrer skulle forblive i 2. division, men de rykkede altså ned i 3. division med mindst mulige margin.

Helge Mickelsen gættede på, at Avarta ville rykke op i 1. division. De endte lige udenfor oprykningspladserne, men spillede med om oprykning til det sidste.

Han var også positiv indstillet, når det gjaldt karaktererne fra de dygtigste elever på Rødovre Gymnasium i sommer, men ingen elever kom ud med et gennemsnit på 12 eller der over.

Herunder kan du se, hvad de dygtige spåmænd og -dame havde svaret rigtigt på.

Spørgsmål 1)

Vil Rødovre Musikpris 2017 bliver tildelt en musiker, der har gået på Rødovre Musikskole?

Nej. Prisen gik til Rezwan Farmi, som er opvokset i Rødovre, har gået på Rødovre Skole og er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium, har ikke været tilknyttet Rødovre Musikskole.

Svarkvotient

Ja: 57%

Nej: 43%

Spørgsmål 2)

Vil Socialdemokraterne tabe en afstemning til de øvrige partier i kommunalbestyrelsen i løbet af 2017?

Nej. Socialdemokraterne har fået opbakning fra mindst to partier ved hver eneste afstemning i 2017.

Svarkvotient

Ja: 25%

Nej: 75%

Spørgsmål 3)

Vil 75% af Irmabyens boliger være solgt den 31. december 2017?

Ja. Hidtil er der sat 327 boliger til salg i IrmaByen og af dem, er der solgt 260 boliger. Det betyder, at 79,5% er solgt.

Svarkvotient

Ja: 65%

Nej: 35%

Spørgsmål 4)

I 2013 besøgte statsminister Helle Thorning Schmidt Skovmoseskolen, men vil Rødovre få officielt besøg af landets statsminister igen i 2017?

Nej, Lars Løkke Rasmussen har ikke været på officielt besøg i Rødovre Kommune i løbet af 2017.

Svarkvotient

Ja: 20%

Nej: 80%

Spørgsmål 5)

Får det politiske parti Alternativet en plads i kommunalbestyrelsen i 2017?

Nej, de manglede ganske få stemmer, men fik altså ikke nok til at blive repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Svarkvotient

Ja: 42%

Nej: 58%

Spørgsmål 6)

Rykker Avarta op i 1. division?

Nej, de var tæt på, da de blev nummer fire og faktisk havde muligheden for at rykke op helt frem til andensidste spillerunde.

Svarkvotient

Ja: 26%

Nej: 74%

Spørgsmål 7)

Vil Rødovre Gymnasium sige farvel til en elev med mindst 12 i snit?

Nej, det højeste noterede gennemsnit for en elev i sommer fra Rødovre Gymnasium var på 11,6. Det er rigtig flot, men ikke nok til at svaret bliver ja i årets profet-konkurrence.

Svarkvotient

Ja: 74%

Nej: 26%

Spørgsmål 8)

Vil første spadestik på SPF-grunden tages i løbet af 2017?

Ja.

“Byggeriet følger tidsplanen, vi har støbt fundamenter til boligerne i første etape, der forventes klar til indflytning 1. oktober 2018. Vi er i gang med at slå pæle i jorden, der skal

bære fundamenterne til etape 2 og etape 3. Så snart vi er færdige med at lave fundamenter, har vi indflytningsdatoerne klar til etape 2 og etape 3,” lyder det fra bygherre.

Svarkvotient

Ja: 66%

Nej: 34%

Spørgsmål 9)

Vil der i løbet af 2017 blive plantet mere end 150 ‘børnetræer’ for nyfødte børn i Rødovre?

Ja, Der er plantet hele 216 børnetræer i 2017.

Svarkvotient

Ja: 75%

Nej: 25%

Spørgsmål 10)

Vil DF gå frem i mandater igen i 2017, så de mindst har fire efter valget?

Nej, tvært i mod. Dansk Folkeparti havde et forfærdeligt kommunalvalg, da de gik tilbage og kun har et mandat, når den nye kommunalbestyrelse sætter sig sammen til januar.

Svarkvotient

Ja: 42%

Nej: 58%

Spørgsmål 11)

Rykker RHs 1. divisions kvinder op i 1. division?

Ja, efter et forrygende første halvår af 2017 uden pointtab, kunne damerne fejre oprykningen til landets næststærkeste række.

Svarkvotient

Ja: 46%

Nej: 54%

Spørgsmål 12)

Vil Rødovres Håndboldherrer undgå nedrykning?

Nej, de kom ellers stærkt igen efter nytår, men til trods for den flotte slutspurt, så kiksede det hele i Roskilde i den næstsidste spillerunde, Så Rødovres håndboldherrer måtte ned i 3. division.

Svarkvotient

Ja: 54%

Nej: 46%

Spørgsmål 13)

Vil Socialdemokraterne i Rødovre generobre det absolutte flertal?

Ja, det var med et ordentlig brag, da de opnåede hele 11 mandater ud af 19. Så socialdemokraterne gik to mandater frem.

Svarkvotient

Ja: 61%

Nej: 39%

Har du deltaget, eller vil du bare se, hvem der har været med til at spå, kan du se på www.rnn.dk, hvor mange rigtige deltagerne har opnået.