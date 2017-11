Guldregn over taekwondo-Rødovre

Islev Taekwondo Klubs store hold til DM i Odense. Foto: Henning Hofflund

Kæmperne fra Hwarang og teknikerne fra Islev tog i alt 11 guldmedaljer med hjem til Rødovre, da der i weekenden blev afholdt DM i taekwondo. Rødovreborgeren Jonas Tiedjen opnåede også DM-guld.

Af Peter Fugl Jensen

Både Islev Taekwondo Klub og Hwarang Taekwondo Klub Rødovre var stærkt repræsenteret, da Odense i weekenden var værter for danmarksmesterskaber i taekwondo.

”Det blev en stor dag for klubben,” siger formand for Islev Taekwondo Klub, Ann Oxfeldt Olsen, der kunne glæde sig på foreningens vegne over 4 styks DM-guld, 3 af sølv og seks af bronze i teknikdelen, poomsae.

”De tre bedste klubber blev også kåret og der blev vi den tredjebedste klub, så jeg er en stolt formand,” siger Oxfeldt Olsen, der blev kaldt op for at modtage pokalen til stor jubel fra foreningens medlemmer. Andreas Jac Thomsen, Anni Zeuthen, Lene Kjær samt teamet Andreas Jac Thomsen, Michael Jørgensen og Kim Nicolaisen alle vandt guld.

Allan Olsen, Lene Werge, Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen samt team Mechid Paiman og Caroline fra Vejle opnåede sølv.

Det blev til bronze for Charlotte Pedersen, Lukas Kaslund, Kim Nicolaisen, Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen i single, mens Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen sammen med Emil fra Ringsted i Pair og til sidste i team Charlotte Pedersen, Line Jensen og Liv Panholm i team.

”Udover de deltager, som vandt medaljer til klubben, blev der fra alle de andre deltagere ydet flotte præstationer og opfyldt personlige mål,” mener Oxfeldt Olsen, der bliver suppleret af en yderst tilfreds cheftræner Allan Olsen

”Stor ros alle for deres præstationer og resultater ved stævnet, men livet går videre og når træningen starter op igen på mandag, skal der sættes sig nye mål, som man skal arbejde med til den kommende sæson,” sagde han, men gav dog alle deltagerne søndagsfri.

Tre af klubbens medlemmer dommere til teknik-konkurrencerne. Det var Rasmussen, Magnus Lund og Anni Zeuthen.

”Det er dejligt, at Islev også kan være med der,” slutter Ann Oxfeldt Olsen.

Flotteste resultat i flere år

Hele Hwarangs hold til DM i Odense.

I kamp var Hwarang Taekwondo Klub Rødovre stærkt repræsentative og kom hjem til Rødovre med hele syv DM-titler.

”Vi blev landets næstmest vindende klub, slået med ganske få point, hvilket var klubbens bedste samlede resultat i flere år,” konkluderede Lars Hyttel, som er Hwarang Taekwondo Klub Rødovres PR-chef. Han fortsætter:

”Vi er så stolt af dem alle… både elever, forældre og ikke mindst vores seje trænere Tarik Abu Setta, Moussa El Bahri, Azam Nazim og Hediye Temiz.”

”Vi fik i alt syv danske mestre samt mange sølv- og bronzemedaljer,” siger Hyttel og sætter navn på de danske mestre:

”Sara Abu Setta blev dansk mester i klassen børn -37 kilo efter en super flot finalekamp. Sara har året igennem haft en super udvikling, hvilket gav udslag i den fornemme guldmedalje.”



Sara Setta var ikke så lidt stolt, da hun stod øverst på DM-podiet.

”Mathias Goldstein vandt guld i klassen børn -41 kilo. Mathias kæmpede ligeledes et brag af en finale og kunne efterfølgende stolt kalde sig dansk mester.”

”Lucas Klint var videre i finalen i kadet -57 kilo efter en første kamp, der blev stoppet på point gab i første omgang. Finalen skulle stå mod den reagerende danske mester, som ikke havde tænkt sig at give Lucas en let kamp. Lucas kom bagud, men viste i 3. omgang, at han er den bedste i Danmark i hans vægtklasse og vandt ligeledes guld,” fortæller Lars Hyttel, som fortsætter om de sidste fire guld-kæmpere:

”Tobias Hyttel måtte rykke en vægtklasse op for at få en kamp, da der i -48 kilo juniorer ikke var nogen modstandere. Næste klasse hed junior -51 kilo og her kørte Tobias også en sikker sejr i hus og var nu dansk mester for 5. gang.”

”Jalal Mahnu blev dansk mester i junior -63 kilo, efter et kæmpe brag af en finale. Jalal skulle møde sin gode ven Younas fra naboklubben Albertslund og det blev, som forventet, en tæt og intensiv kamp, hvor kun få point skilte dem. Meget fortjent blev Jalal også kåret til dagens fighter.”

Jalal Mahnu med beviserne på, at han er dansk mester.

”Moussa El Bahri, som er også er kamptræner i klubben, stillede også op i senior +87 kg. Moussa er en meget vellidt personlighed i Dansk Taekwondo, hvilket også kunne ses og høres under finalekampen, da store dele af publikum heppede på deres favorit, Moussa… Rutineret kørte Moussa en sejr i land, selvom den noget yngre modstander bed godt fra sig.”

”Danish Hamed, som er klubbens stolthed indenfor teknik, vandt ligeledes guld i Team og bronze i par.”

Midt i december rejser en stor gruppe kæmpere til Andalusien Open, som også bliver sidste stævne og afslutningen på et fantastisk år for Hwarang Taekwondo Klub Rødovre.

Tiedjen vandt også

Rødovreborgeren og tidligere Hwarang-kæmper Jonas Tiedjen Bang vandt ligeledes til DM, da han vandt OL vægtklassen -68 kilo, som også er den klasse, han skal deltage i til EM om 20 dage.

Rødovreborgeren Jonas Tiedjen Bang skriger sin glæde ud efter DM-sejren er sikret.