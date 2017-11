Rødovre skal være halal-frit

Det er på tide, at politikerne stopper med at malke borgerne for at gennemføre sine prestigeprojekter. Det er tid til et magtskifte. Udmeldingen fra Nye Borgerlige er klar før første valg i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

kommunalvalg Det er på tide, at politikerne stopper med at malke borgerne for at gennemføre sine prestigeprojekter. Det er tid til et magtskifte. Udmeldingen fra Nye Borgerlige er klar før første valg i Rødovre.

Af André Bentsen

Rødovre skal være Danmarks første 100 procent halal-frie kommune. Den kritiske

tone over for alt, hvad der er fremmed, er med Nye Borgerliges indtræden på den lokalpolitiske scene også blevet en del af hverdagen i Rødovre. Men det er ikke kun, fordi partiet mener, at integration er den enkeltes ansvar og beslaglægger enorme ressourcer, som skal kanaliseres tilbage til borgerne via skattelettelser, at Nye Borgerlige har mere kant, end vi er vant til at se lokalt.

Partiet vil arbejde for at reducere kraftigt i administrationen samt have mindre kontrol og mere ansvar til medarbejderne.

“Hvorfor skal man søge om tilladelse til at opføre et lovligt haveskur i sin egen have, eller en lovlig buehal på sin erhvervsgrund,” spørger spidskandidaten, Ketil Wathne Rasmussen retorisk.

De gamle mangler handlekraft

Han understreger, at partiet ikke er bundet af gamle alliancer og langer så ellers ud med den politiske rive.

“De andre partier er indspiste og trætte af dage uden visioner, tager magten for givet og er blevet forsatte og magelige. Nye Borgerlige er en bevægelse født af politikerleden og deres manglende handlekraft,” mener Ketil, der, i modsætning til andre nye partier, går direkte efter en formandspost i et politisk udvalg.

Han er heller ikke i tvivl om, hvem der skal være borgmester.

“Vi peger på Kim Drejer Nielsen. Socialdemokraterne er blevet for sat, Danmarks nok mest visionsløse parti,” siger han kontant.

Hvad er forskellen på den politik Nye Borgerlige kommer til at føre på Christiansborg og den politik I fører lokalt?

“Vores nationale mærkesager er stop for asyl, at overførselsindkomst skal kræve dansk statsborgerskab og at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Det kan vi ikke gennemføre kommunalt, men vi kan arbejde på at nedbringe de vanvittige udgifter til integrationsprojekter.”

“Vil man til Danmark, så integrerer man sig helt af sig selv, det er ikke en kommunal opgave. Der skal ikke serveres halalmad i kommunens institutioner og religiøs påklædning hører ikke til på kommunale arbejdspladser.”