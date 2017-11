Færre regler og kortere skoledage

Liberal Alliance vil arbejde for kortere skoledage til kommunens skoleelever, hvis partiet bliver valgt ind. F Foto: Arkiv

kommunalvalg ”Rødovre trænger til et parti, der tør gå imod de gængse normer,” siger Liberal Alliances spidskandidat Erik ’Rico’ Hansen, der vil luge ud i regler og gøre skoledagene kortere.

Af Christian Valsted

Liberal Alliance var ikke for alvor i nærheden af en plads i Kommunalbestyrelsen, da partiet stillede op for fire år siden. 329 stemmer rakte til 1,7 procent af stemmerne, men siden er der løbet meget liberalt vand gennem den politiske å.

Liberal Alliance er kommet i Regeringen og partiets lokale spidskandidat, Erik ’Rico’ Hansen, mener, at der i den grad også er behov for at få partiet ind i Rødovres kommunalbestyrelse.

”Både i Rødovre og på landsplan er LA’s store ’mantra’, at antallet af regler skal begrænses, så de såkaldte ’varme hænder’ kan tage sig af det, de er ansat til – og ikke til diverse tåbelige og ligegyldige indrapporteringer. Det kan både handle om kommunalt gennemførte tiltag – men også lovgivning, som ikke giver nogen mening. I den forbindelse arbejder den nuværende blå regering målbevidst på at få luget ud i disse regler, som desværre findes både inden for ældrepleje, skolerne og øvrige børneinstitutioner,” siger Erik Hansen.

Børn skal være børn

Ud over færre regler i de kommunale geledder, vil Liberal alliance sætte kommunens børn fri. I den forstand at de skal have lov til at være børn i børnehaven og gå færre timer i skole.

”I vuggestuer og børnehaver er der opstået en kultur om, at børnene skal forberedes til skoletiden. Ja, det skal de – men ikke med hensyn til indlæring. Tænk sig, i Rødovre har børnehaverne noget, der hedder: ’Læringsmål med hensyn til målstyret instruktionspædagogik’.

“Jamen, jamen, jamen – lad da børnene være børn. Det eneste de skal lære, inden de starter i skole, er noget samværsdisciplin samt sociale kompetencer,” siger Erik Hansen, der også vil fritage skoleeleverne for de lange skoledage.

”Alle, selv de partier, der i sin tid vedtog folkeskolereformen (herunder ikke Liberal Alliance) kan nu se, at den ikke er til fordel for hverken børnene eller lærerne. Hvorfor Rødovre ikke har benyttet muligheden for at blive fritaget for ’de lange skoledage’, er en gåde for mig. Det bør ændres straks,” mener han.

Annonce

Hvem peger I på som borgmester?

”I kraft af vores valgforbund med Konservative, Radikale Venstre og Venstre tror vi på, nu hvor Dansk Folkeparti ikke er med, at vi kan blive repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Og skulle dette ske, peger vi i første omgang på Erik som borgmester.”

Erik Hansen eller Erik Nielsen?

“Det må være op til læserne.”