Flere stemmer i flere hænder

Rødovre skal have de bedste institutioner og det kræver bedre normeringer, mener SFs spidskandidat, Kenneth Rasmussen, der her er ude foran Græshoppen for at diskutere pædagogers alenetid med for mange børn sammen med avisen. Foto: Arkiv

bedre nomineringer Skoledagen skal være kortere og så skal der flere hænder til daginstitutioner, SFO'er og ikke mindst ældre- plejen, hvis det står til SF, der for første gang i mange år har en ny frontfigur på valgplakaten.

Af André Bentsen

Hvis alt går som prognoserne antyder, så kommer der nyt rødt-grønt blod i kommunalbestyrelsen efter valget den 21. november.

Den mangeårige Teknik- og Miljøformand Svend Erik Pedersen har trukket sig som spidskandiat for SF og overladt æren til Kenneth Rasmussen, der selv fremhæver ny energi og stor erfaring inden for børne- og ungeområdet, som noget han vil kunne bidrage med.

“Derudover håber jeg, at kunne få mere debat ind i kommunalbestyrelsesmøderne. Jeg synes tit, jeg oplever, at debatten allerede er taget, inden sagerne kommer for i kommunalbestyrelsen, så det er ren formalitet, at forslagene bliver vedtaget,” siger Kenneth Rasmussen.

Han vil gerne fortsætte den linje partiet har haft med at søge mest mulig indflydelse på både budgetforhandlinger og politiske udvalg.

“Jeg mener, at vi som parti er forpligtet til at opnå den bedst mulige indflydelse i kommunalbestyrelsen,” understreger Kenneth Rasmussen, der dog ikke tænker alt for meget i at bakke op om en såkaldt Vejlemodel, hvor man støtter en borgerlig borgmester, mod istedet at få nogle mærkesager gennemført.

“Vi peger umiddelbart på Erik Nielsen som borgmester,” understreger Kenneth Rasmussen, der ikke giver meget for de politikere, der har brugt landspolitiske mærkesager og slogans i valgkampen.

“Vi vil tage stilling til hver sag i kommunen. Politikken på Christiansborg er jo mere overordnet, så det vil altid være de lokale forhold, vi vil tage udgangspunkt i,” lover han.

Borgerne endersom exel-regneark

Derfor er det også vigtigt for ham at lytte til vælgerne. Det er det selvfølgelig for alle politikerne, men også efter valget, skal borgerne kunne råbe op, mener han.

“Jeg kan i hvert fald

love, at vi vil kæmpe for, at de forskellige grupper i befolkningen i Rødovre bliver hørt. Jeg synes, man som borger, nogen gange kan føle, atman er en del af et exel-ark. Det vil vi gerne have gjort op med.”

Hvis du kun må nævne én ting, hvad synes du, Rødovre skal være kendt for uden for bygrænsen?

“Jeg mener, Rødovre skal være kendt som den kommune med den bedste folkeskole, de bedste daginstitutioner og den bedste ældrepleje. Det er selvfølgelig tre ting, men alle ting bunder i én ting; Bedre normeringer.”