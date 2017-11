Valget er dit

I Rødovre kan én stemme måske være med til at afgøre, om det bliver den ene eller anden kandidat, der bliver valgt ind. Foto: Brian Poulsen

kommunalvalg Din stemme kan gå hen og blive helt afgørende, når der tirsdag er valg til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet.

Af Christian Valsted

I Rødovre kan én stemme måske være med til at afgøre, om det bliver den ene eller anden kandidat, der bliver valgt ind. Mange lister er nemlig opstillet sideordnet og det betyder, at de personlige stemmer får afgørende betydning for, hvilke kandidater der i sidste ende skal repræsentere partierne. Ved kommunalvalget i 2013 fik Socialdemokraternes Lene Due og Steen Skriver Rasmussen begge 168 personlige stemmer. Lene Due trak det længste strå efter fintælling af stemmerne. Din stemme kan med andre ord blive helt afgørende. Her på rnn.dk har vi samlet en lang række artikler med partiernes mærkesager, så du kan blive klogere inden du sætter dit kryds.