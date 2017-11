Gymnasieelever vil have unge til at stemme

Alt for mange unge stemmer ikke. Nu vil en håndfuld gymnasieelever række ud til tvivlerne med flere nye film. Foto: Arkiv

kommunalvalg Alt for mange unge stemmer ikke. Nu vil en håndfuld gymnasieelever række ud til tvivlerne med flere nye film.

Af Sara Lemes (praktikant)

En af videoerne tager udgangspunkt i, hvilke rettigheder de unge har, som eksempelvis selv at bestemme, hvad de vil bruge deres penge på, hvad de vil uddanne sig til og hvem de vil stemme på.

Med mottoet ‘tænk dig om før du IKKE stemmer’ har eleverne optaget en video, der viser, de også har ret til at være med til at forbedre den kommune, de bor i, ved at stemme til kommunalvalget.

”Vi ville komme ud på et medie, for at få flere unge til at stemme. Derfor valgte vi at optage en video om en ung, som tager nogle valg selv. Derfor kom vi frem til ”Dion vælger selv,” lyder det fra Dion Ulrich, der spiller hovedrollen i den sjovt klippede film. Vennen Mathias har stået bag kameraet og de to unge vælgere, er ikke i tvivl om, man godt kan bruge et humoristisk middel til at nå et alvorligt mål.

”Jeg synes, det er meget vigtigt for vores samfund, at alle deltager i demokratiet. Derfor tager jeg selvfølgelig også selv op og stemmer den 21. november,” siger Dion Ulrich.

“Jeg opfodrer alle til at stemme, så vi alle kan have indflydelse på, hvad der sker i kommunen,” slutter Dion af med.