DF er klar til mere indflydelse

Dansk Folkeparti har haft en campingvogn med rundt i alle afkroge af Rødovre under valgkampen. Billedet er fra Damhus Boulevard, hvor partiets kandiater havde taget opstilling tidligere på måneden. Foto: Red.

kommunalvalg Tiltrængt fornyelse af den politiske proces er en af nøgleordene for Dansk Folkeparti i den kommende valgperiode, hvor partiet vil søge mere indflydelse i form af udvalgsposter, hvis partiet opnår fremgang.

Af Christian Valsted

Dansk Folkeparti gik markant frem ved kommunalvalget i 2013 og partiet er klar til gå efter mere politisk indflydelse, i form af formandsposter i forskellige

udvalg, hvis partiet får fremgang eller bevarer samme position, som kommunens næststørste parti.

”DF gik sidst til valg på ’samarbejde over midten’. De forløbne fire år har vist, at det kunne lade sig gøre. Men vi skal videre med det konstruktive arbejde, der er gjort til gavn for byudvikling, økonomi og stabilitet. Det vil derfor være helt naturligt, at DF søger større indflydelse. Hvis det betyder, at DF får én eller flere poster, vil det være en logisk følge, der vil være til gavn i den næste meget vigtige periode, hvor byen vil undergå meget store forandringer,” siger partiets gruppeformand og spidskandidat, Niels Spittau.

Om Dansk Folkeparti går frem til kommunalvalget er op til vælgerne, men partiet har oplevet fremgang både lokalt og landspolitisk de senere år.

”Årsagerne er mange, men partiet forstår de bekymringer, som befolkningen har over udviklingen i Verden. Heri først og fremmest den muslimske negative fremstormen via deres politiske religion. Samtidig er det åbenlyst, at der ikke er tiltro til socialdemokratiets forsøg på at kopiere DF`s reelle stramninger i indvandrerpolitikken. Det er ren valgflæsk fra socialdemokratiets side. Vi forventer og håber, at blive belønnet for vores indsats med fremgang,” siger Niels Spittau.

Tiltrængt fornyelse

Står det til Dansk Folkeparti, skal borgerne kunne komme med i politiske underudvalg, hvis de har en brandvarm idé. Niels Spittau kalder idéen for ’tiltrængt fornyelse af den politiske proces’.

”DF foreslår, at de der viser interesse, får en reel mulighed for indflydelse. Først og fremmest borgerne, men også virksomhederne, kan bidrage med nye idéer. Dernæst alle partier i eller udenfor kommunalbestyrelsen,” forklarer Spittau, der, på trods af partiets nye idé, forsikrer, at ældrepolitikken står i forreste række sammen med fastholdelsen af den lokale velfærd.

”Når det drejer sig om de lokale forhold, tages der altid udgangspunkt i DF`s landspolitik, men med en udstrakt grad af autonomi i den enkelte kommune. Det betyder, at det er op til de lokale, at finde konstruktive løsninger, selv om der er væsentlige områder, hvor man er uenige. Kommunalpolitik er ikke tredje verdenskrig, men det muliges kunst,” siger han.

Hvem peger I på som borgmester?

“DF peger ikke på nogen, før vi kender resultatet af valget. Vi tror på, vi vil blive tilgodeset og får den politiske indflydelse, vi er berettiget til. En konstruktiv og samarbejdsinteresseret ‘hen over midten’ kandidat, vil kunne forstå dette.