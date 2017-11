Ø: ”Rødovre skal fortsat være en rød kommune”

Enhedslisten vil blandt andet arbejde for, at der også er råd til boliger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Foto: Brian Poulsen

rød kommune Boligerne i Rødovre skal være til at betale for almindelige mennesker, borgere på kanten af systemet skal hjælpes og så skal Rødovre tage godt i mod de nye tilflyttere. Enhedslisten vil kæmpe de svages sag efter valget.

Af Christian Valsted

Det er mange år siden, at Enhedslistens blev kaldt ’Ensomhedslisten’.

Det var dengang partiet rodede rundt omkring spærregrænsen. Siden er der sket meget.

Det rød-grønne parti har oplevet stor vælgerfremgang lokalt og ved kommunalvalget i 2013 tredoblede partiet sine stemmer i forhold til valget i 2009.

Partiets spidskandidat Peter Mikkelsen har siddet i Kommunalbestyrelsen sammen med Hans Houmøller i den seneste valgperiode og han ser gerne, at Rødovre fortsætter som ’rød’ kommune. Han har samtidig et håb og en forventning om, at partiet får yderligere fremgang ved tirsdagens valg.

Hvad er de to vigtigste ting I vil arbejde for i Kommunalbestyrelsen i den kommende valgperiode?

“Enhedslisten vil arbejde for, at de fine hensigter om, at alle skal bidrage til samfundet via uddannelse og arbejde også bliver til en realitet i form af en reelt ønsket uddannelse og et rigtigt ordinært arbejde. Det er stadig ikke

de arbejdsløse, der er problemet, men selve arbejdsløsheden. Vi vil støtte dem, der lever på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, så de ikke skubbes længere ud med risiko for decideret fattigdom til følge. Vi vil også arbejde for, at Rødovre tager godt i mod de nye tilflyttere, der kommer til kommunen, hvad enten de kommer fra Aleppo eller Assens,” siger Peter Mikkelsen.

Hvad ser I som kommunens største udfordring?

“Rødovre har eller er i gang med at bygge en masse nye boliger, der

alle er i en prisklasse, som almindelige lønarbejdere har svært ved at betale. Den største udfordring er, at bygge boliger som de lavestlønnede og folk på kanten af arbejdsmarkedet har råd til at betale.

Hvem peger I på som borgmester?

“Nielsen … Erik Nielsen.”