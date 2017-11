Socialdemokratiet vil give børn en bedre start på livet

Socialdemokratiets største stemmesluger, Erik Nielsen, har i denne valgkamp givet meget plads til partiets øvrige frontfigurer, som eksempelvis Britt Jensen, der i dag fortæller om partiets politik i avisen. Her er han dog selv i vælten til et møde med foreningen 'Danmarksfarver', der gerne ville være med til at øge opmærksomheden om valget. Foto: Ian Nielsen

oplysningskultur Det handler om børn. At de skal have den bedste start på livet, når Socialdemokratiet bliver bedt om at stille sigtekornet ind på de næste års vigtigste områder. Men den store kikkert har hele byens velfærd for øje.

Af André Bentsen