Sæt iværksætteri på skoleskemaet

Paw Engelhardt fra APOCS og Solveig Bentsen fra Alternativet vil begge have skoleelever til at lære, hvordan de starter deres egen virksomhed. Og så skal kommunen blive bedre til at hjælpe iværksættere under den svære opstart, mener de.

Hjælp til nye virksomheder RMBs hovedsponsor fik kun en ubrugelig brochure som hjælp af Rødovre Kommune, da han startede tøjfirmaet APOCS. Nu vil han have iværksætteri på skoleskemaet. ”God idé,” mener alternativet, som også vil åbne en hotline direkte fra forvaltningen til erhvervslivet, så ingen gode idéer går tabt i bureaukrati.

Af Emil Holtemann

Der var ikke meget hjælp at hente, da Paw Engelhardt stod klar til at slippe den lille iværksætter ud af maven. Drømmen var ellers nem nok at tage fat på. Der skulle designes tøj, som indfangede sjælen fra de københavnske gader og stræder, og så skulle det sælges til almindelige mennesker, der gerne ville se godt ud i hverdagen. A Part Of Copenhagen Streets skulle være navnet, men hvordan dælen man lige sørgede for at få styr på regler om import og moms, var et kæmpe spørgsmål på tegneblokken. Derfor gik han sammen med sin makker til Rødovre Rådhus og spurgte om hjælp. Forgæves.

”Vi havde en vild gejst og nogle gode idéer, men vi havde brug for hjælp med alt det formelle. Kommunen kunne desværre ikke svare på den jungle af regler, selvom de meget gerne ville mødes med os. De sagde de ville tilknytte en advokat, men vi hørt aldrig noget. I stedet fik vi en brochure, som handlede om alle mulige andre brancher,” griner Paw Engelhardt lidt overbærende.

Det kan han gøre fordi virksomheden med hjælp fra gode venner fik en drømmestart i København, og i dag klarer sig så godt, at flere kendte kunstnere med stolthed brander tøjmærket til koncerter, fodboldkampe og store arrangementer. Ja faktisk går det så godt, at APOCS den dag i dag er hovedsponsor i den lokale ishockeyklub i Rødovre, hvor det hele startede.

”Det er vigtigt, at man hjælper de lokale iværksættere bedre synes jeg,” siger Paw og fortsætter:

”Hvorfor har man ikke en kvalificeret hotline på rådhuset eller et fag i skolen, hvor man lærer, at det altså ikke er så sindsygt svært at starte sin egen virksomhed. Det vil komme hele byen til gode,” understreger han.

Solveig Bentsen, der er forperson for Alternativet er helt enig.

”Vi skal lære af de positive og negative erfaringer, som vores erhvervsliv allerede har gjort sig, så vi som kommune hele tiden kan blive bedre,” siger Solveig Bentsen. Hun vil både oprette en grøn pulje, så lokale ildsjæle anspores til at fremme en bæredygtig udvikling, indføre mikrolån og have iværksætteri på skemaet i den afsluttende klasse i folkeskolen.

”Og så skal vi oprette et iværksætterhus, som kan styrke rådgivningen af iværksættere. Et hus, hvor erfaringer mødes med den nye iværksætter, et hus hvor viden og udvikling dyrkes. Virksomhedernes kontakt og sagsbehandling skal markant styrkes. Byggetilladelser, bevillinger, skat, miljø og teknik og erhvervsservice. Det er i dag uoverskueligt for nyopstartede virksomheder. De skal kun have én indgang til kommunen, hvis det står til mig,” siger Solveig Bentsen.

Hellere hjlælpe virksomheder end købe bycykler

Venstres Claus Gisselmann Olsen er langt hen ad vejen enig.

”For det første skal vi have klædt vores medarbejdere bedre på. Det gælder I al borgerhenvendelse. Når de henvender sig skal de have ordentligt råd og vejledning. Uanset om det er som virksomhed eller skal have klaret en byggesag, skal vi have en dedikeret medarbejder på det her område, der kan tage vedkommende i hånden og følge vedkommende rundt I systemet. Lidt ligesom vi har foreslået med patienterne, hvor man har én person, der følger én gennem systemet,” siger han og tilføjer:

”Jeg vil hellere bruge penge på dét, end bycykler eller fælleskøkkener. Det skal vi have fokus på, jeg har meget fokus på, at vi skal have byudviklet Rødovre, men der skal også være plads til, at vi har nogle erhverv, for vi skal have skabt nogle arbejdspladser, så dem der har lyst til at arbejde I Rødovre,også kan det uden, at de behøver at pendle til København.”

Nye ting opstår i fællesskaber

Det sidste er i dag tilfældet for Paw og resten af APOCS-holdet.

”Vi har flotte lokaler i Studiestræde, men det er jo ikke kun os, der efterlyser mere hjælp. Min svogers kone har haft præcis samme problem her i Rødovre, da hun for nylig startede en virksomhed op, der skulle sælge tasker. Jeg synes, man burde have en mulighed for at komme til åbent hus en gang om ugen, og snakke med nogen, der havde erfaring eller kendte reglerne. En hotline til kommunen,” siger Paw Engelhardt, så optimistisk, at Solveig Bentsen næsten får varmen af at klappe i hænderne, da vi sætter dem i stævne til fotografering foran den kolde ishockeyhal.

” Rødovre Kommune skal tilbyde fysiske rammer for det spirende vækstlag, hvor igangsættere kan vokse til sociale og bæredygtige iværksættere og videre, indtil de er klar til at flytte ud som stærke samfundsansvarlige virksomheder. Hvis vi allerede tidligt kommer i kontakt med andre, der i samme situation, kan der opstå nogle spændende synergieffekter,” siger hun.