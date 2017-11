Vi var ikke på niveau mod Aalborg

Mads Eller var ikke tilfreds med indsatsen i kampene mod Aalborg. Foto: BP

Ishockey I de to kampe vi spillede mod Aalborg, har vi ikke spillet op til vores niveau, siger Mads Eller.

Af Flemming Haag

Om kampen i Aalborg siger Mads Eller. ”Vi kommer OK ud til kampen, men så får de to hurtige mål. Vi får arbejdet os tilbage, og får to powerplay som vi eksekverer på og kommer på 2-2 som holder perioden ud.

Vi spiller en lige op med Aalborg, men der er mange udvisninger til begge hold, og kampen bliver fløjtet lidt i stykker, så der kommer ikke rigtig noget flow i spillet. Vi tager Stefan Ridderwall ud til sidst for, at få en udligning, men vi kan ikke rigtig få sat os fast i deres zone, og Aalborg spiller sig godt ud, og får scoret i tomt mål” siger Mads Eller og fortsætter.

”I de to kampe vi har spillet mod Aalborg, har vi spillet under det niveau vi gjorde inden, hvor vi havde den nødvendige fart og fik sat pres, det har ikke været der de sidste to kampe. Hvorfor det ikke er lykkedes ved jeg ikke, vi har simpelthen ikke været der”, slutter Mads Eller.