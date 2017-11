Jyske tæsk

Håndbold: 1. Division damer: Rødovre HK - Horsens HE. Anna Bryan Stenshøj

Rødovres håndbolddamer fulgte godt med Sønderjyske i 51 minutter Foto: BP

Håndbold Rødovres håndbolddamer fulgte god med 1. divisions tophold SønderjyskE, men tabte 7-2 i kampens sidste ni minutter.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer, var lørdag eftermiddag på besøg hos topholdet SønderjyskE, som ligger alene på første pladsen i damernes 1. division.

Rødovre har i flere kampe spillet lige op med de bedste hold i rækken, til et godt stykke ind i anden halvleg, hvor så modstanderen trækker fra. Det var også tilfældet mod Sønderjyske, da Rødovre havde kontakt med topholdet til stillingen 28-25, hvor der manglede ni minutter af kampen. Men så trak Sønderjyske fra, og vandt 32-25.

SønderjyskE lagde ud med to hurtige scoringer, inden Rebekka Sejdenfaden reducerede til 2-1 og Emilie Tautoft fik udlignet til 2-2, hvor der var spillet ni minutter. Rebekka Sejdenfaden til 3-3, Simone Dillon til 5-4 og Katrine Clasen, reducerede til 7-5 midt i første halvleg. Anna Stensbøl til 8-6, Anne Jagd reducerede til 9-7 og Amalie Rasmussen til 9-8 otte minutter før pausen, hvor Rødovre fulgte rigtig godt med. Det blev 11-8 inden Katrine Clasen og Anna Stensbøl, reducerede til henholdsvis 11-9 og 11-10. To minutter inden pausen fik Cecilie Lang reduceret til 12-11 og Rebekka Sejdenfaden med sin tredje scoring til 13-12 men hjemmeholdet scorede endnu et mål, til pausestillingen 14-12.

Sønderjyderne åbnede scoringen i anden halvleg, inden Katrine Clasen med sin tredje scoring reducerede til 15-13. Emilie Tautoft scorede til 15-14 men hjemmeholdet kom igen foran med to mål, da Rødovre fik en udvisning, og SønderjyskE øgede til 18-14 inden Simone Dillon for alvor trådte i karakter, og scorede fem mål i træk, og fik reduceret til 22-19. Med ti minutter tilbage af kampen scorede Anne Jagd til 23-20 og Katrine Classen til 24-21 inden det blev 25-22 ved Emilie Tautoft. Herefter gik Rødovre i stå scoringsmæssigt, og SønderjyskE bragte sig foran 28-23 før Emilie Tautoft på straffekast reducerede til 28-24. Med et minut tilbage af kampen, fik Anna Stensbøl reduceret til 31-25 men SønderjyskE lukkede kampen til slutstillingen 32-25.

Rødovre fulgte godt med topholdet gennem hele kampen, frem til de sidste ni minutter, som sønderjyderne vandt med 7-2. Rødovre har nu i flere tilfælde bevist, at der kan spilles lige op med de bedste hold i rækken, men har et problem mod kampens slutning, som det er vigtigt at få rettet op på, såfremt der også skal spilles første divisions håndbold i Rødovre den kommende sæson.

Næste kamp.

Rødovre HK spiller igen søndag den 26. november kl. 15 ude mod AGF i Ceres Park.