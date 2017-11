Nyt nederlag til Aalborg Pirates

Det lykkedes ikke for RMB at få revance i Aalborg Foto: BP

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls at få revance i returopgøret mod Aalborg Pirates, da nordjyderne vandt 5-3 i en kamp, med hele femten udvisninger.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls som tabte 1-3 fredag aften til Aalborg Fighters i Rødovre Skøjte Arena, har mulighed for at revancherer nederlaget, lørdag aften i returopgøret i Aalborg.

Rødovre fik ikke den bedste start på kampen. Allerede efter to minutter, bragte Julian Jakobsen hjemmeholdet foran. Fem minutter senere, blev det 2-0 igen ved Julian Jakobsen.

Midt i perioden fik Aalborgs Jeppe Juul Korsgaard to minutter for Kneeing, og Rødovre skulle blot bruge femten sekunders powerplay før Matthias Asperup fik reduceret.

To minutter senere, var det Rødovres tur til at tage plads i straffeboksen, da der blev dømt Holding mod Philip Schultz. Da Rødovre igen blev fuldtallig, fik Kasper Jensen to minutter for Tripping. I begge situationer, holdt Tyrenes sikre boksplay, Aalborg fra scoring.

Så fik hjemmeholdets to minutter, og efter kun sytten sekunders powerplay, udlignede Jannik Karvinen til 2-2 på Matthias Asperups oplæg.

Umiddelbart efter skifter Rødovre målmand. Jo Lee-Olsen som starter kampen på isen går ud, og Stefan Ridderwall kommer i mål.

I slutningen af første periode, fik Aalborg tildelt endnu to udvisninger, men det lykkedes ikke for Rødovre, at få fordel at overtalssituationerne, så de to hold kunne gå til pause med hver to scoringer.

Annonce

Rødovre begynde anden periode i overtal i et minut og tyve sekunder, men uden scoring. Otte minutter inde i perioden fik Kasper Jensen to minutter for Interference, og det skulle vise sig, at blive en dyr en af slagsen, da Kirill Kabanov bragte Aalborg foran 3-2 efter et minuts powerplay.

De følgende fem minutter blev der dømt fire udvisninger, to til hvert hold. Fire minutter inden pausen, fik hjemmeholdets Lasse Bo Knudsen to minutter for Cross-checking, få sekunder efter måtte Mads Eller til afkøling i to minutter for Roughing. I spil fire mod fire udlignede Sebastian Thornberg Bergholt på en pasning fra Morten Andreasen tre minutter inden pausen, men i periodens allersidste sekund, blev det 4-3 på mål af Nicolaj Carstensen.

Der var kun spillet fire minutter af tredje periode før Rødovre igen blev ramt af en udvisning, da Patrick Flügge fik to minutter for High Sticking. Fem minutter senere måtte Patrick Flügge igen tage plads i straffeboksen, da han fik to minutter for Boarding.

Med otte sekunder tilbage af tredje periode bliver det 5-3 til Aalborg på mål af Mikkel Højbjerg og i samme tid får Kevin Montgomery 5 minutter + 2 minutter for Roughing og Aalborgs Mikkel Højbjerg for to minutter for Roughing.

Aalborg vandt dermed ”andendagsgildet” med 5-3, i en kamp der var præget af hele femten udvisninger, stort set lige fordelt, med otte til Rødovre og syv til Aalborg.

Næste kamp.

Rødovre Mighty Bull spiller igen tirsdag den 21. november kl. 19 ude mod Gentofte Stars.