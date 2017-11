to mål af MarekValachovic i RFC 8-1 sejr over Skanderborg Kill Foto: BP

Floorball Rødovre FC vandt med hele 8-1 over Skanderborg Kill efter en overbevisende indsats, og kom igen på sejerskurs efter nederlag i de to foregående kampe.

Af Flemming Haag

Det har været mærkbart for Rødovre FC, at de har måtte undværer de tre landsholdsspillere, Jannik Trolle, Emil Kristensen og Claus Nisbeth. Efter en suveræn opstart, med sejre i de syv første ligakampe og kvalifikation til pokalsemifinalen, er det blevet til nederlag mod henholdsvis Benløse FC og Copenhagen FC, sidstnævnte i overtid efter 4-4 i ordinær spilletid. Netop Copenhagen FC, som blev slået med hele 12-0 i pokalkvartfinalen illustrerer, at Rødovre FC naturligvis ikke er helt oppe på samme niveau, uden de tre landsholdsspillere.

Udover de nævnte skadede spiller, har Rødovre FC op til dagens kampen mod Skanderborg Kills, afbud fra de to profiler, Oscar Ekelund og Frederik Kobberup.

Det er vigtigt, at Rødovre FC igen kommer på sejerskurs, hvis der fortsat skal holdes kontakt med Frederikshavn Blackhawks og Benløse FC i toppen af Ligaen.

Rødovre FC og Skanderborg Kills, stillede med så få spillere, at der ikke var nok til to fulde kæder. Hjemmeholdet havde overtaget fra kampens start, og første periode blev en ensidig forestilling. Der var et massivt pres mod gæsternes mål, og hjemmeholdets presspil, forhindrede Skanderborg Kills i, at tilspille sig en reel målchance i hele første periode.

Efter ni minutters spil, fik gæsterne to minutters straf, og et effektivt powerplay resulterede i en føring til hjemmeholdet, da Martin Erichsen med en godt set pasning fandt Jannik Dalkvist, som sendte bolden i nettet.

Skanderborg var netop blevet fuldtallig, da de fik endnu en udvisning. Rødovre kørte bolden godt rundt, og skabte flere gode scorings muligheder. Et minut inde i udvisningstiden, opstod der en klumpspilssituation foran gæsternes mål, hvor Rødovre fik bolden i mål. Målet blev underkendt, og fik i stedet tilkendt et straffeslag, som Marek Valachovic sendte i mål til 2-0. To overtalssituationer, hvor Rødovre FC var skarpe i overtalsspil.

Rødovre fortsatte med at lægge pres mod gæsternes mål, og det lykkedes Jannik Dalkvist med sin anden scoring, at øge til 3-0 tre minutter inden pausen.

Skanderborg kom langt bedre ud til anden periode, mødte Rødovre længere fremme på banen, og fik omsider spillet sig frem til flere gode afslutninger.

Fem minutter inde i perioden, sendte Marek Valachovic et harmløst forsøg mod mål. Skanderborgs keeper Jimmy Elley så ikke specielt godt ud i den situation, da han på det nærmeste fumlede bolden i mål. Spillet vekslede fortsat, og gæsterne fik resultat af deres offensiv fem minutter inden pausen, da det lykkedes Andreas Lundegaard at reducerer til pausestillingen 4-1. En spillemæssig lige anden periode med tempo og intensitet.

I tredje periode, var Rødovre igen spilstyrende, og overvægten i spil og chancer gav resultat midt i perioden, da Nicolai Børner scorede fra en spids vinkel. I forbindelsen med Børners scoring til 5-1, kom den kun 16-årige Oliver Have ind i Rødovremålet, og han spillede fejlfrit i kampens slutfase.

Det blev 6-1 to minutter senere, da Andreas Kleczewski scorede på Martin Erichsens godt sete aflevering. Et halvt minut senere, tog Patrick Møller chancen fra banens midte, og hans forsøg gik direkte i mål til 7-1. Ti sekunder før slutfløjt, blev det 8-1 da Nicolai Børner erobrede bolden i egen zone, og med en præcis pasning op langs banen, blev Jeppe Juul Justesen sendt afsted, og alene med gæsternes keeper, sendte han sikkert bolden i mål.

En fortjent sejr til Rødovre, hvor alle på holdet bød ind, spillede med stor energi og intensitet, havde tingene under kontrol, og leverede flere flotte scoringer.

Næste kamp.

Rødovre FC spiller igen mandag den 27. november kl. 20 ude mod Helsingør FT.