Vi producerede mange chancer

Kasper Jensen spillede en god kamp mod Aalborg Foto: BP

Ishockey Vi var ikke så gode til, at spille os ud af vores problemer i dag, siger Kasper Jensen, efter 1-3 nederlaget til Aalborg Pirates.

Af Flemming Haag

Kasper Jensen, som spillede en god kamp mod Aalborg Pirates, sagde efter kampen. ”Vi taber 1-3 så det var ikke så godt, det må vi gøre bedre i morgen.

Vi producerer en masse chancer, og har tre breakaway i første periode, og jeg syntes vi spillede en OK kamp. De var gode til, at spille sig ud af deres problemer, og det var vi ikke så gode til i dag.

Deres målmand (Tades Galansky red.) står en god kamp, og man vinder mange kampe på målmandsspillet. Jeg syntes i øvrigt også Stefan står en god kamp, han har mange gode redninger, især hvor vi spiller boksplay.

Det blev ikke til Final Four, men det er ikke noget vi har talt så meget om. Vi har koncentreret os om at få point i ligaen”, slutter Kasper Jensen.