RMB missede Final Four

Jonas Sass scorede RMBs enlige mål Foto: BP

Ishockey Med nederlaget til Aalborg Pirates, blev der ikke plads til Rødovre Mighty Bulls i Final Four.

Af Flemming Haag

Ud over at spille om de tre point i Metal Ligaen, så er aftenens kamp mellem Rødovre Mighty Bulls og Aalborg Pirates også en kamp om, at kvalificerer sig til Final Four, som afvikles i Boxen i Herning, fredag den 19. og lørdag den 20. januar 2018.

Final Four er en afløser for pokalturneringen, og de fire bedst placerede hold efter tyve spillerunder, kvalificerer sig til Final Four. Herning Blue Fox, Rungsted Seier Capital og Odense Bulldogs er sikre. Mighty Bulls kan med en sejr i aftenens opgør i Rødovre Skøjte Arena, blive den fjerde deltager.

Målmand Emil Jidskog, som har været lejet af RMB i den periode, hvor Stefan Ridderval og Jon Lee-Olsen har været skadet, har spillet syv kampe og vundet de seks. Emil Jidskog er ikke med i kampen mod Aalborg Pirates, da han blev skadet i kampen mod Herning Blue Fox. Stefan Ridderval er blevet sin skade kvit, og står i aftenens kamp.

Kampen åbnede i højt tempo, og på kampens første angreb, havde Mads Eller et godt forsøg. Thomas Olsen havde kort efter muligheden, med en refleks redning af Tades Galansky i gæsternes mål, forhindrede en scoring. Anders Schultz havde et kvalificeret forsøg, men forbi mål.

Efter syv minutter, blev det 0-1 da Henry Hardarson udnyttede en situation hvor, Rødovres forsvar ikke var på plads.

Midt i perioden, fik gæsterne to minutter i straffeboksen, Det lykkedes ikke for Rødovre, at få sat deres powerplay rigtigt op, så det blev to minutter uden kvalificerede afslutninger. Da Aalborg igen blev fuldtallig, fik Morten Andreasen en tur i straffeboksen, men sikkert boksplay, hold nordjyderne fra farlige forsøg.

Umiddelbart inden pausen fik Jonas Sass to minutter for Holding. Det nærmeste gæsterne kom, var et skud på den ene opstander. I undertalssituationen kom Mads Eller alene med jydernes keeper, men uden resultat. Få sekunder før pausen, havde Jannik Karvinen muligheden, men igen var Galansky på plads. De to hold kunne gå til pause, efter en jævnbyrdig første periode.

Rødovre fik ikke den bedste start på anden periode. Et halvt minut inde i perioden, blev det 0-2 i en situation, hvor Kasper Jensen tabte sin stok, så Mikkel Højbjerg alene med Stefen Ridderwall, kunne sende pucken i mål.

Kevin Montgomery fik to minutter efter fire minutters spil, og endnu engang viste hjemmeholdet sikkert boksplay.

Der kom betydelig mere intensitet i nærkampene og tempo på kampen, og spillet vekslede, uden de helt store målchancer.

Fem minutter inden pausen, fik Mighty Bulls endnu to minutter i straffeboksen, da der blev dømt Hooking mod Patrick Flügge, en udvisning i den lette kategori.

Aalborg spillede et godt powerplay og havde flere gode afslutninger, men Stefan Ridderwall præsterede flere store redninger.

Endnu en udvisning ramte hjemmeholdet, da Matthias Asperup fik to minutter for High Sticking, blot atten sekunder inden pausen.

En anden periode, hvor gæsterne havde overvægt i spil og flest afslutninger.

Rødovre startede tredje periode i undertal, uden at gæsterne kom i nærheden af scoringsmuligheder.

Første halvdel af tredje periode, vekslede spillet, uden at der blev spillet frem til de store chancer. Midt i perioden fik Rødovre lagt tryk mod Aalborgs mål, og havde flere gode forsøg, men Tadeas Galansky var ikke til at passerer.

Gæsterne fik to minutters straf, hvor der resterede otte minutter af kampen, men trods godt powerplay og flere forsøg, lykkedes det ikke at overliste Galansky.

Fem minutter inden slutfløjt, lykkedes det endelig for Rødovre at få reduceret, da Jannik Karvinen fandt Jonas Sass, som resolut slog pucken i mål.

Men Aalborg slukkede forventningerne om en udligning i slutminutterne, da Jeppe Juul Korsgaard lukkede kampen men sin scoring til 1-3.

I kampens sidste minut, erstattede Rødovre Stefan Ridderwall med en markspiller, men uden resultat.

Med nederlaget til RMB, blev det Aalborg Pirates, der tog den sidste plads til Final Four.

Næste kamp.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen i morgen lørdag den 18. november kl. 19 ude mod Aalborg Pirates.