Rødovre vil stresse lokale rockere

Borgmester Erik Nielsen (S) vil lukke rockerklubhuset her på Egegårdsvej. Billedet er fra den 5. november, hvor der blev kastet en molotovcocktail mod klubhuset. Foto: Mathias Øgendal

Politi Københavns Vestegns Politi har i dag forlænget forbuddet mod at opholde sig i rockerklubhuset på Egegårdsvej i foreløbig to uger til. Samtidig er Rødovre politikere på vej til at nedlægge et forbud mod, at Egegårdsvej 56 kan anvendes som samlingssted for Bandidos.

Af Christian Valsted

Der skal samlingsforbud mod rockere, hvis det står politikerne i økonomiudvalget, der forleden godkendte et forbud, der netop skal forhindre at Egegårdsvej 56 kan anvendes som samlingssted for Bandidos.

Københavns Vestegns Politi lukkede fredag den 3. november Bandidos’ tilholdssted på Egegårdsvej og Bandidos skal ikke forvente at de kan vende tilbage til Rødovre, når politiets forbud slutter 1. december.

Økonomiudvalget i Rødovre Kommune har nemlig godkendt, at der bliver nedlagt et såkaldt samlingsforbud på adressen. Det træder i kraft, når politiets lukning ophører.

”Vi vil ikke have rockerborge i Rødovre. De Rødovreborgere, der bor og færdes i området skal ikke udsættes for fare. Senest er der blevet kastet en molotovcocktail mod bygningen. Det hører ingen steder hjemme. Derfor bruger vi alle de redskaber, vi har fået med den nye bandepakke, til at bekæmpe og stresse rockerne. Jeg håber, det sender et klart signal til rockerne om, at vi ikke vil have rockerborge her i Rødovre,” siger borgmester Erik Nielsen.

Fik tip af politiet

Rødovre Kommune fik allerede i sommer et tip fra Københavns Vestegns Politi om, at Bandidos var på vej til at flytte ind, og kommunen nedlagde derfor forbud mod, at bygningen må bruges til klubaktiviteter. Efterfølgende har Københavns Vestegns Politi ved et tilsyn konstateret, at kommunens påbud ikke var efterkommet. Derfor har Rødovre Kommune sendt en tiltalebegæring til Københavns Vestegns Politi med henblik på at få rockerne samt udlejer dømt. Sagen er endnu ikke berammet i Byretten.